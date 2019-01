Nach den kräftigen Kursgewinnen seit Jahresbeginn haben die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Börsianer führten die Kursschwäche auf Aussagen der Société Générale Börsen-Chart zeigen (SocGen) über eine schwaches Kapitalmarktgeschäft Ende 2018 zurück. Anleger sorgten sich zudem weiter über eine möglicherweise schwache Profitabilität der Deutschen Bank im vierten Quartal.

Der Kurs der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen Aktie büßte am Dax -Ende um rund 3 Prozent ein, nachdem die Aktie am Vortag noch um knapp 9 Prozent gestiegen war.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge favorisieren die wichtigsten Aufsichtsbehörden eine Fusion der Deutschen Bank mit einem europäischen Institut statt mit der Commerzbank Börsen-Chart zeigen . Das könne als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen zuletzt noch unprofitabler gewesen sein könnte - und daher einen stärkeren Partner brauche als die Commerzbank, sagte ein Börsianer. Zudem seien die Risiken gestiegen

SocGen sorgt für Verunsicherung im Sektor

Die Erträge im Kapitalmarktgeschäft der Société Générale Börsen-Chart zeigen seien zwischen Oktober und Ende Dezember um rund 20 Prozent gefallen, teilte die SocGen am Donnerstag in Paris mit. Über das Jahr gesehen ergebe dies einen Rückgang um zirka 10 Prozent. Auch wenn es in den anderen Bereichen besser gelaufen sei, will der Vorstand die Dividende für 2018 nicht erhöhen. Sie solle bei 2,20 Euro je Aktie bleiben.

Branchenkenner bewerteten die Nachrichtend er SocGen als schlechtes Omen für die Berichtssaison europäischer Großbanken .

Zudem bietet die Bank den Anlegern an, die Gewinnbeteiligung über neue Anteile anstatt in bar zu bekommen. Das würde die Kapitalbasis der Bank schonen. Die nur stabile Dividende kommt für Experten überraschend. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten bisher eine Erhöhung um zirka 10 Cent je Aktie auf dem Zettel.

Die Bank machte keine Angaben über die Gewinnentwicklung im vergangenen Jahr. Wegen des sehr schlecht gelaufenen Kapitalmarktgeschäfts sah sie sich aber offenbar gezwungen, ihre Investoren schon jetzt darüber zu informieren. Detaillierte Zahlen für das vergangene Jahr will sie am 7. Februar vorlegen.

Die Bank teilte gleichwohl mit, dass der Verkauf des Geschäfts in Serbien und eines Anteils an der Banque Postale Financement das Ergebnis mit 240 Millionen Euro belastet hat. Die Berichtssaison europäischer Banken nimmt in der kommenden Woche mit den UBS -Zahlen an Fahrt auf.

Deutsche Bank und Coba berichten im Februar

Die Deutsche Bank berichtet am 1. Februar und die Commerzbank am 14. Februar. Die Aktien der beiden größten börsennotierten deutschen Banken gaben am Donnerstag nach der SocGen-Mitteilung zeitweise um jeweils knapp vier Prozent nach - allerdings hatten sie am Mittwoch infolge neu aufgekommener Fusionsgerüchte rund acht beziehungsweise sieben Prozent zugelegt.

