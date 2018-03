Folgt Jürg Zeltner auf John Cryan? Deutsche Bank: Achleitner stößt mit Personalplan auf Widerstand

Zur Großbildansicht imago Laut SPIEGEL ein Favorit für die Deutsche-Bank-Spitze: Jürg Zeltner.

In der Deutschen Bank bahnt sich ein Konflikt im Aufsichtsrat über die Besetzung des Chefpostens im Vorstand an. Nach Informationen des SPIEGEL soll Aufsichtsratschef Paul Achleitner bereits um Jürg Zeltner als Nachfolger für CEO John Cryan werben - obwohl der Brite noch einen Vertrag bis 2020 besitzt.

Achleitner solle bereits Gespräche mit dem 50-jährigen Schweizer geführt haben, der bis Ende vergangenen Jahres im Vorstand der UBS für das Wealth Management zuständig war, die Vermögensverwaltung für Wohlhabende. Zeltner hatte gehofft, bei der UBS Vorstandschef Sergio Ermotti beerben zu können, UBS-Verwaltungsratschef Axel Weber hat jedoch andere Pläne, man vereinbarte die Trennung. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Anders als Achleitner würden dagegen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Bank gern mit Cryan weiterarbeiten. Auch der Großaktionär Blackrock, der gut 6 Prozent der Anteile hält, steht nach Angaben des SPIEGEL hinter Cryan. Andere Großaktionäre wie die Scheichs aus Katar, Hamad Bin Jassim Al-Thani und Hamad Bin Chalifa Al-Thani, könnte Achleitner dagegen von einem Führungswechsel überzeugen. Sie sind seit langer Zeit unzufrieden über die Leistung der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen.

Aufsichtsratschef Achleitner will für die Hauptversammlung am 24. Mai handlungsfähig sein. Deutschlands größter Geldkonzern hatte zuletzt Ziele zurücknehmen müssen und in der Öffentlichkeit das Bild einer chaotischen Führung hinterlassen. Achleitner sondiert daher bereits seit Wochen den Markt nach einem neuen CEO, hatte sich aber schon mehrere Absagen einhandeln müssen.

soc