Marco Illy sollte eigentlich zur Schweizer Großbank UBS wechseln, doch daraus wird offenbar nichts. Der ehemalige Credit Suisse-Manager sollte ab kommender Woche das Investmentbanking der konkurrierenden UBS Schweiz übernehmen. Gegenüber Ftnews.ch bestätigte Illy nun, dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen mit der UBS entschieden habe, dass er die Position nicht antreten werde. Der Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Zu den Hintergründen äußerte sich offenbar nicht.

Illly galt jahrelang als einer der Topmanager der Credit Suisse Börsen-Chart zeigen im Investmentbanking. Als die neue Führung der Credit Suisse jedoch das Investmentbanking mit dem Firmenkundengeschäft zusammenführte, war für den Manager in der Führungsebene kein Platz mehr und er musste in das zweite Glied zurücktreten. Der Wechsel zur UBS als Leiter des Investmentbankings in der Schweiz galt also als durchaus attraktiver Posten.

Warum er seinen neuen Posten nun nicht antritt, darüber wird spekuliert. Zum Verhängnis könnte dem Manager geworden sein, so kolportieren Medien, dass er während seiner Kündigungsfrist Kunden an seinen vermeintlich künftigen Arbeitgeber vermittelt und damit gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen haben soll. So schreibt die "Neue Züricher Zeitung" von Reibungsverlusten des Bankers mit der Credit Suisse, die zu der Wende geführt haben soll.

Darüber hinaus könnten jedoch auch Änderungen innerhalb der UBS den Entschluss, den Posten nicht anzutreten, befördert haben. So wechselte der Chef der UBS-Investmentbank Andrea Orcel zur Banco Santander, wo er Chef der spanischen Großbank wird. Illy soll es daraufhin nicht mehr als garantiert angesehen haben, dass er seine Ideen bei UBS hätte umsetzen können, heißt es in Medien.

