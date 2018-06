Im freien Fall Deutsche Bank Aktie stürzt auf Allzeittief

Die Aktie der Deutsche Bank beschleunigt ihren Kursrutsch - und stürzt auf ein Rekordtief von 8,80 Euro. Anleger fliehen.

Der Dax Börsen-Chart zeigen taumelt, und auch die Aktie der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen beschleunigt ihren Kursrutsch: Am Mittwoch fiel die Aktie zeitweise unter die Marke von 9 Euro auf ein Rekordtief. Im Herbst 2016 war das Papier zeitweise unter die Marke von 10 Euro gestürzt, als Investoren den Kollaps des Instituts fürchteten. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung hat sich der Kursrutsch nun wieder beschleunigt.

Bei Aktionären und Mitarbeitern der Deutschen Bank herrscht schon seit Monaten Untergangsstimmung - trotz der Radikalkur, die der neue Chef Christian Sewing dem Institut verschrieben hat. Sewing versucht bislang vergeblich, die Stimmung zu drehen: "Viele von Ihnen haben die schlechten Nachrichten satt", schrieb Sewing seinen Mitarbeitern jüngst. "Mir geht es genauso." Jetzt - nach der Herabstufung durch die Ratingagentur S&P, dem offiziellen Siegel "Problembank" von US-Behörden und einer Woche mit Aktienkurs auf historischem Tief - gelte es nach vorn zu schauen. Die Deutsche Bank werde "beweisen, dass wir eine andere Bewertung an den Finanzmärkten verdient haben".

Nach wenigen Wochen im Amt klingt der neue Chef der Deutschen Bank schon fast wie ein italienischer Regierungschef. Was hat der Konzern nicht schon alles für Anstrengungen unternommen - Altlasten beiseite geräumt, Kapital für den Notfall gesammelt (mehrmals), interne Reformen angestoßen, einen Neuanfang mit neuen Köpfen und neuer Strategie verkündet, die jetzt auch wirklich durchgezogen werden soll ... aber diese verflixten Märkte wollen das einfach nicht anerkennen.

Zahlungsabwickler Wirecard inzwischen wertvoller als die Deutsche Bank

Bei einem Aktienkurs von unter 9 Euro hätte die Deutsche Bank mit ihren derzeit rund 2,07 Milliarden Aktien einen Börsenwert von nicht einmal 18 Milliarden Euro. Selbst der im TecDax notierte Zahlungsabwickler Wirecard Börsen-Chart zeigen kommt derzeit auf einen höheren Wert an der Börse.

Zum Vergleich: Der Buchwert des Kapitals der Aktionäre der Deutschen Bank belief sich zum 31. März auf 61 Milliarden Euro. Der aktuelle Kurs enthält also einen Rabatt von mehr als zwei Dritteln auf den fundamentalen, inneren Wert der Aktien - sofern man das Urteil der Finanzprofis der Bank und ihrer Rechnungsprüfer für bare Münze nimmt. Ein Schnäppchen also?

Schlechte Stimmung heißt auch: Höhere Eigenkapitalkosten

Gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis sei die Aktie ja schon länger "äußerst günstig", schreibt Christian Koch von der DZ Bank in einer Analyse vom Freitag. Zum Kauf mag er sie trotzdem nicht mehr empfehlen - noch in der Vorwoche, als Christian Sewing auf der Hauptversammlung zum Aufbruch rief, hatte er das als einer der letzten Analysten getan - während die Kollegen von Barclays, Citigroup, Société Générale oder KBC schon "verkaufen" und "Kursziel 8 Euro" riefen.

Innerhalb dieser einen Woche ist aus Sicht des Deutsche-Bank-Optimisten Koch der "faire Wert" je Aktie von 13,50 Euro auf 9,50 Euro gesunken. Als Begründung nennt er die schlechten Nachrichten und das schwache operative Geschäft. Es sei "schwer prognostizierbar", wie sich die Bank aus der "Abwärtsspirale" befreien könne.

Die schlechte Stimmung beeinflusst nämlich nicht nur den Kurs (weil Aktionäre in ihrem Herdentrieb aufeinander reagieren, statt sich an einer Schätzung des objektiven Werts zu orientieren), sondern hat auch ganz reale Auswirkungen. Die "drastisch gestiegene Unsicherheit" bringe auch "höhere Eigenkapitalkosten".

Barclays-Mann Amit Goel hatte vor genau dem Downgrade von S&P, das die Deutsche Bank nun tatsächlich bekommen hat, gewarnt: als "negativer Katalysator, wenn es zu weiteren Abflüssen von Kundengeld und Marktanteilsverlusten führt".

