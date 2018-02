Check24 verschenkt 1000-Euro-Kredit "Minus 1,5 Prozent": Irrer Preiskampf bei Online-Krediten

Zur Großbildansicht DPA Blick in die Check24-Zentrale (Archivbild von Dezember 2015).

Der seit Monaten grassierende Marketing-Kampf um "Deutschlands günstigsten Online-Kredit" erreicht eine neue Dimension: Seit dem Wochenende wirbt das Vergleichsportal Check24 mit einem scheinbar völlig irrationalen Angebot mitten im traditionellen Massengeschäft mit Privatkunden. Das Vergleichsportal schaltet auf verschiedenen TV-Sendern Werbespots für einen 1000-Euro-Kredit mit einem effektiven Zinssatz von minus 1,5 Prozent; die Spots waren unter anderem im Rahmen der "Sport 1"-Talkshow "Doppelpass" zu sehen.

Ein Check24-Sprecher sagte gegenüber dem Branchen-Newsletter "Finanz-Szene.de", das Angebot gelte zunächst bis Mitte März, die Anzahl der Kredite sei unbegrenzt - "sofern es sich um Kunden mit sehr guter Bonität handelt". Der Darlehensnehmer stottert den Kredit demnach in zwölf monatlichen Tranchen zu jeweils 82,65 Euro ab, so dass der Kunde de facto 1000 Euro erhält, aber nur rund 992 Euro zurückzahlt. Weil der Münchner Vergleichsriese über keine eigene Banklizenz verfügt, werde das Angebot über die rheinland-pfälzische SWK Bank abgewickelt.

Natürlich ist das Angebot für Check24 zunächst ein Minusgeschäft: Zu den Mindestkosten von acht Euro je Kredit kommen mögliche Ausfälle, der operative Aufwand und die Kosten für die Werbekampagnen. Unterm Strich dürfte das größte europäische Vergleichsportal mit jedem vergebenen Darlehen eine grob gesagt mittlere zweistellige Summe verlieren, schätzt "Finanz-Szene.de". Alles in allem werden die Kosten in die Millionen gehen.

Fragt sich: Warum machen die Münchner das?

Hintergrund ist die erbitterte Auseinandersetzung, die sich Check24 seit Jahren mit dem Berliner Konkurrenten Smava liefert. Die Ausgangslage: Check24 ist ein profitables Unternehmen, nicht zuletzt dank der starken Stellung im ursprünglichen Kerngeschäft: dem Vergleich von Versicherungen. Im Kreditbereich ist Check24 zwar ebenfalls die Nummer eins, muss sich hier allerdings mit zwei ernstzunehmenden, dank Wagniskapital gut finanzierten Fintechs auseinandersetzen - nämlich Finanzcheck aus Hamburg und eben Smava.

Seit Smava 2015 erstmals mit einem "Null-Prozent-Kredit" auf den Markt kam, unterbieten sich vor allem Check24 und Smava immer weiter. Die einen (Check24) gleichen die dabei entstehenden Verluste aus dem erwirtschafteten Gewinn aus, die anderen (nämlich Smava) mutmaßlich mit dem Geld der Venture-Capital-Investoren (wobei Smava-Chef Alexander Artopé behauptet, auch sein Unternehmen sei profitabel, wofür er allerdings keinerlei Beleg liefert). Erst jüngst berichteten die Berliner von einer Finanzierungsrunde in Höhe von fast 55 Millionen Euro.

30





Während sich der Kampf um den billigsten Online-Kredit bislang im Zehntel-Prozent-Bereich abspielt (das aktuelle Angebot von Smava liegt bei minus 0,4 Prozent für einen 1000-Euro-Kredit mit dreijähriger Laufzeit), will Check24 mit der neuen Offerte offenbar sicherstellen, dass die Konkurrenz das Angebot kaum noch unterbieten kann - es sei denn, sie greift noch tiefer ins Marketingbudget. "Die Botschaft, die wir aussenden wollen, ist ganz klar: Wir sind es, die dem Kunden grundsätzlich das günstigste Angebot am Markt bieten", sagte der Sprecher. "Koste es, was es wolle", sagte er zwar nicht - aber diese Ergänzung darf man sich getrost hinzudenken.

Verbraucherschützer sahen ähnliche Angebote in der Vergangenheit zwiespältig. Was gegen den 1000-Euro-Kredit mit einjähriger Laufzeit spricht, sind die starren Bedingungen, die bei vielen Kreditnehmern schlicht nicht zum Bedarf passen. Andererseits: Wer nicht mehr als 1000 Euro und das Geld für einen überschaubaren Zeitraum braucht (etwa, um einen Dispo abzulösen) - warum sollte der sich die Chance entgehen lassen?

Klar ist aber auch: Von der ursprünglichen Rolle als reines Vergleichsportal entfernt sich Check24 immer weiter. Die Münchner vergleichen den Markt nicht mehr nur - sie machen ihn auch. Das ist die Botschaft, den der "Minus 1,5-Kredit-Prozent" an die Banken aussendet.

Der Text erschien in einer leicht anderen Version zuerst bei unserem Inhalte-Partner finanz-szene.de. Eine Übersicht über unsere Inhalte-Partner finden Sie hier.