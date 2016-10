Wenn Sie schon ein Wochenende in London verbringen, gehen Sie selbstverständlich am Samstagabend ins Musical. Und Sie haben Glück: Im Klassiker "The Lion King" ("König der Löwen", hier eine Szene aus einer Aufführung in Hamburg) im Lyceum Theatre gibt es in der Abendvorstellung noch zwei gute Plätze, mittig im Parkett. Die kosten allerdings zusammen beachtliche 343,16 Pfund. Aber was soll's? Dank Pfund-Krise sparen Sie an dem Abend fast 45 Euro!