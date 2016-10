Deutsche-Bank-Großaktionär Blackrock "Europas Banken haben im großen Ausmaß versagt"

Zur Großbildansicht AP Philipp Hildebrand, Vize-Verwaltungsratschef von Blackrock, geht mit den Banken in Europa hart ins Gericht und wirbt für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Großbanken

18





Einer der mächtigsten Investoren der Welt und Großaktionär der Deutschen Bank, der Vermögensverwalter Blackrock, blickt skeptisch auf einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank . "Wenn wir über einen Konsolidierungsbedarf sprechen, dann sollten wir das nicht im nationalen Rahmen tun", sagte der Vize-Verwaltungsratschef von Blackrock, Philipp Hildebrand, der "FAZ". Der europäische Bankenmarkt sei insgesamt überbesetzt, deshalb müssten auch grenzüberschreitende Fusionen großer Institute möglich sein.

Die Spitzen von Deutscher Bank und Commerzbank hatten im Sommer einen Zusammenschluss ausgelotet, den Plan aber rasch wieder verworfen. Blackrock ist Großaktionär beider Häuser und bekommt entsprechend den starken Kursverfall zu spüren. Die Commerzbank-Aktie hat in diesem Jahr rund 40 Prozent an Wert verloren, die Aktie der Deutschen Bank sogar fast die Hälfte ihres Wertes. Das bedeutet die letzten Plätze im Leitindex Dax.

"Radikale Neuorientierung notwendig"

Die beiden Großbanken leiden unter den niedrigen Zinsen, dem starken Wettbewerb mit Sparkassen und Volksbanken im Heimatmarkt sowie hausgemachten Problemen. Vielen europäischen Konkurrenten ergeht es allerdings kaum besser.

"Europas Banken haben in einem großen Ausmaß versagt", kritisiert Hildebrand. Und es sei "frustrierend, dass sich in einer Reihe großer europäischer Banken noch immer nicht klar genug die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass eine radikale Neuorientierung des Geschäftsmodells notwendig ist". Deshalb seien Anleger derzeit auch kaum bereit, in europäische Bankaktien zu investieren.

7





Bevor es zu Fusionen kommen kann, sieht Hildebrand aber die Politik am Zug: "Wenn ich mit Vorstandschefs europäischer Banken spreche, dann merke ich, dass Unsicherheit herrscht. Es fehlt eine klare Antwort der Politik auf die Frage, ob ein gesamteuropäisches Bankenmodell erwünscht ist."

Alle Artikel und Hintergründe zu Banken

Deutsche Bank

Commerzbank

Mehr manager magazin Zur Startseite