Es ist ein alljährliches Wettrennen an der Wall Street, und der Startschuss fällt von Jahr zu Jahr früher: Private-Equity-Firmen jagen den großen Banken die besten Talente ab, schon kurz nachdem diese überhaupt mit ihrer Ausbildung im Geldgewerbe begonnen haben.

Früher begann die Jagdsaison im Sommer, als die vielversprechenden Uni-Absolventen zumindest schon mal ein Jahr ihrer Ausbildung - in der Regel zum Bankanalysten - hinter sich hatten, berichtet das "Wall Street Journal". Doch von Jahr zu Jahr haben sich die Finanzfirmen inzwischen früher an ihre Beute herangemacht. 2014 beispielsweise gab es bereits im Februar erste Kontaktaufnahmen. Im vergangenen Jahr seien die Bewerbungsgespräche dann bereits vor Weihnachten losgegangen. Und in diesem Jahr gibt es laut "WSJ" einen neuen Rekord.

Bereits am vergangenen Wochenende, noch im Oktober also, habe die Private-Equity-Firma Thoma Bravo LLC einige ihrer Führungskräfte vom Hauptsitz in San Francisco nach New York eingeflogen, um dort Gespräche mit möglichen künftigen Mitarbeitern zu führen. Die Sache sprach sich offenbar schnell herum an der Wall Street: Bis Montag hatten dem Bericht zufolge mehrere weitere PE-Firmen Interviews vereinbart, darunter namhafte Adressen wie Blackstone, Apollo sowie Carlyle.

Wohl gemerkt: Die Jung-Banker, die sich dabei im Visier der Headhunter befinden, haben in der Regel erst im Frühjahr ihren Uni-Abschluss gemacht und befinden sich somit erst seit wenigen Monaten in ihren ersten Jobs. Genauer gesagt: Sie sind noch in der Ausbildung.

Für die Recruiter ist es also kein leichtes Unterfangen: Sie fühlen sich gedrängt, immer früher nach Top-Talenten Ausschau zu halten, um nicht von der Konkurrenz ausgebootet zu werden. Dabei geizen die PE-Firmen keineswegs mit Anreizen. Laut "Wall Street Journal" etwa sind Anfangsgehälter von 300.000 Dollar im Jahr und mehr, die bei den Gesprächen geboten werden, keine Seltenheit.

Zugleich ist es jedoch schwierig, in einem derart frühen Stadium überhaupt zu beurteilen, was ein Kandidat wirklich drauf hat. Die Talentsucher verlassen sich also oft auf die College-Abschlüsse sowie auf das Renommee der Banken, die die jeweiligen Aspiranten eingestellt haben. "Sie versuchen, eine fundierte Vermutung zu treffen", sagt Alison Bellino, Mitgründerin der Recruiting-Firma BellCast Partners. "Es ist unglücklich, dass sich die Sache in diese Richtung entwickelt. Das findet niemand gut."

Am wenigsten erfreut über das Abwerbetreiben dürften die Banken sein, die sich die Talente von der Uni gesichert haben, und die viel Aufwand auf deren Ausbildung verwenden - nur um sie nach Ablauf der zwei Jahre, die diese meist dauert, an die Private-Equity-Industrie, an Tech-Firmen oder andere gut bezahlende Branchen zu verlieren.

Kein Wunder, dass die Banken ebenfalls viel tun, um die jungen Mitarbeiter zum Bleiben zu bewegen. Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen etwa bietet seit einiger Zeit verbesserte Aufstiegschancen, über die die Bank auch schon sehr früh mit den in Frage kommenden Kandidaten zu sprechen beginnt, schreibt das "WSJ". "Wir wissen sehr wohl, welche Möglichkeiten unsere jungen Banker haben", sagte dazu vor einiger Zeit David Solomon, heutiger Chef der US-Bank. "Also tun wir alles, um die besten Leute zu halten."

Bleibt die Frage, wie die Entwicklung weitergehen wird. Werden die Abwerbeversuche weiterhin von Jahr zu Jahr früher beginnen? Manch einer an der Wall Street glaubt bereits, das Limit sei inzwischen erreicht, noch früher als Ende Oktober, wenige Monate nach Start der Bankausbildung, könne die Jagdsaison also kaum beginnen.

Doch das könnte ein Irrtum sein. Patrick Curtis, Betreiber einer Karriere-Website mit Fokus auf der Finanzbranche, glaubt, künftig werden die Headhunter ihre Favoriten bereits am College ansprechen. Letztere erhalten dann Jobangebote für einen Zeitpunkt, der mehr als zwei Jahre in der Zukunft liegt, so Curtis. "Das ist der nächste logische Schritt", sagt er.