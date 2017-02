Wettlauf um die laxesten Banken-Vorschriften Trump verzerrt den Wettbewerb - und Europas Banken verlieren

Zur Großbildansicht DPA Bankenviertel in Frankfurt: US-Banken erhalten wieder mehr Spielraum für den Eigenhandel - und dürften die europäische Konkurrenz noch weiter hinter sich lassen

Die deutschen Privatbanken befürchten Nachteile für die Branche in Europa durch die geplante Lockerung der Regulierung von US-Kreditinstituten. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Michael Kemmer, warnte am Montag vor einem Wettlauf um die laxesten Vorschriften. "Die Stabilität des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten", sagte Kemmer. Das sei die Lehre aus der Finanzkrise. Sonst seien "transatlantische Wettbewerbsverzerrungen vor allem zulasten Europas nicht auszuschließen".

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag ein Dekret unterzeichnet, wonach die Wall-Street-Reformen (Dodd-Frank-Gesetz) überprüft werden sollen. Das Gesetzeswerk von 2010 war als Lehre aus der Finanzkrise von 2008 aufgelegt worden. Damals wurden Banken weltweit mit Hilfe von Steuermilliarden und Liquiditätsgarantien vor dem Kollaps gerettet. Kern der Reform war ein weitgehendes Verbot des Eigenhandels der Banken. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt kritisiert, Dodd-Frank gebe der Finanzaufsicht so viel Macht, dass die US-Banken nicht richtig funktionierten und Geld verleihen könnten.

Kemmer befürchtet, dass eine Kehrtwende bei der Regulierung in den USA auch die laufenden Gespräche über eine Reform der weltweiten "Basel-III"-Regeln beeinträchtigen könnte. "Klar ist aber: Die weiteren Verhandlungen zu Basel IV werden durch diese Maßnahmen sicher nicht erleichtert."

Die Verhandlungen stocken, weil vor allem Amerikaner und Europäer keinen gemeinsamen Nenner bei der Berechnung der Risiken von Banken fanden. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums pochte in Berlin darauf, bei der Diskussion im Baseler Ausschuss solle es nicht um eine Lockerung der Regulierung gehen, sondern um gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen für alle Institute weltweit.

Trumps Deregulierung bringt Risiken für Deutschland

Auch das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut IMK warnt angesichts der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Deregulierung im Finanzbereich vor Risiken für Deutschland. Trump vernachlässige die von unzureichend beaufsichtigten Finanzmärkten ausgehenden Risiken "sträflich", sagte IMK-Direktor Gustav Horn am Montag in Berlin. "Dies kann durch die weltweite Verknüpfung der Märkte letztlich auch die europäischen und deutschen Steuerzahler viel Geld kosten, wenn die Risiken relevant werden."

Aus Sicht des Düsseldorfer IMK gibt es in den USA derzeit aber keine Engpässe bei der Kreditversorgung. Horn bezeichnete die Pläne Trumps als beunruhigend: "Der US-Präsident scheint zu glauben, dass die Finanzmärkte in sich stabil sind und man sie von Fesseln befreien muss, statt ihnen Fesseln anzulegen." Sie seien jedoch immer dann "krisenträchtig", wenn die Regulierung nicht stimme und die Risikovorsorge zu gering sei.

Dabei kommt das IMK in einer Studie zum Ergebnis, dass die Finanzmarktrisiken in Deutschland zwischen Januar 2016 und Anfang 2017 etwas gesunken sind: "Allerdings bleiben sie im langfristigen Vergleich relativ hoch und könnten in diesem Jahr wieder steigen", heißt es in dem Bericht.

la/reuters

