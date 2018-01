Schwache Geschäfte und US-Steuerreform Goldman Sachs verbucht Milliardenverlust

Zur Großbildansicht REUTERS Im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen läuft es nicht rund für Goldman Sachs. Die Schwankungen sind niedrig, die Kunden halten sich zurück

Goldman Sachs weist für das vierte Quartal einen Verlust von 2,14 Milliarden Dollar aus, nach 2,15 Milliarden Dollar Gewinn im Vorjahr. Nicht nur Belastungen durch die US-Steuerreform setzten den Edelbankern zu. Am besten zog sich bislang die Bank of America aus der Affäre.

Die US-Steuerreform und der schwache Handel reißen weiter tiefe Löcher in die Bilanzen von US-Banken. Nach der Großbank Citigroup Börsen-Chart zeigen, die am Vortag von einem mehr als 18 Milliarden Dollar hohen Quartalsverlust berichtete, müssen nun auch die Edelbanker von Goldman Sachs für das vierte Quartal einen Verlust ausweisen. Nach einem Gewinn von 2,15 Milliarden vor Jahresfrist, stand nun ein Nettoverlust von 2,14 Milliarden Dollar , wie Goldman am Mittwoch mitteilte.

Die Belastungen aus der Steuerreform bezifferte Goldman Sachs auf 4,4 Milliarden Dollar. Der Großteil der Summe entfällt nach früheren Angaben auf eine einmalige Steuer, um im Ausland erzielte Gewinne in die USA zu holen.

Aber auch im Tagesgeschäft lief es nicht rund. Die Erträge gingen um 4 Prozent auf 7,83 Milliarden Dollar zurück. Im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen setzten Goldman die Zurückhaltung der Kunden und extrem niedrige Schwankungen an den Finanzmärkten zu. Hier gingen die Erträge binnen Jahresfrist um 50 Prozent auf eine Milliarde Dollar zurück. Im Gesamtjahr lag der Rückgang bei 30 Prozent.

Jahresgewinn 2017 halbiert

Sie rutschten damit noch stärker ab als bei den US-Wettbewerber oder der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die hier für das vierte Quartal von minus 22 Prozent berichtete, die endgültigen Zahlen aber erst am 2. Februar vorlegen wird.

Auf Jahressicht halbierte sich 2017 der Gewinn von Goldman Sachs auf fast 3,7 Milliarden Dollar. Während der Handel schwächelte, konnte Goldman im Geschäft mit der Beratung bei Fusionen und Übernahmen glänzen und den zweiten Platz hinter Morgan Stanley verteidigen. Der Rivale legt seine Zahlen am Donnerstag vor.

Seite 1 von 2 1. Teil: Goldman Sachs verbucht Milliardenverlust

Goldman Sachs verbucht Milliardenverlust 2. Teil: 18 Milliarden Dollar Verlust bei Citigroup, Bank of America macht noch Gewinn