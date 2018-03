Geänderte Marschrichtung bei Autozulieferer Neuer ZF-Chef sieht goldene Zukunft bei Plugin-Hybriden

Zur Großbildansicht picture alliance / dpa ZF-Chef Wolf-Henning Scheider: Plugin-Hybride sind "großartige Technologie" für ein bis zwei Jahrzehnte

Nicht mal 40 Arbeitstage hat Wolf-Henning Scheider als neuer Chef des Autozulieferers ZF Friedrichshafen hinter sich. Nun ließ er erstmals öffentlich erkennen, wohin die ZF-Reise unter seiner Führung gehen soll. Stärken will Scheider ZFs Rolle bei Getrieben für elektrifizierte Fahrzeuge. "Plugin-Hybride werden eine großartige Technologie für die kommenden zehn bis 20 Jahre sein", erklärte er laut der Fachzeitschrift "Automotive News" am Mittwochabend gegenüber Journalisten - wenige Stunden vor der Bilanzpressekonferenz des Konzerns.

ZF liefert bereits Plugin-Hybrid-Antriebsstränge auf Basis seines Achtganggetriebes an Audi, BMW und die Marke Volkswagen. Scheider will die Produktionskapazitäten für Elektro-Komponenten in den kommenden Jahren fortwährend verdoppeln. Und natürlich will er auch das tun, was fast jeder Vorstandschef verspricht: Sich dabei die Bandbreite von ZF zunutze machen. ZF stellt neben Getrieben und Antriebssträngen auch Chassis-Technologien her. Auch im Bereich aktive und passive Sicherheitssysteme hat ZF ein breites Angebot vorzuweisen - dank des milliardenschweren Zukaufs des US-Konkurrenten TRW.

Scheider führt den Stiftungskonzern seit Februar, nachdem sein Vorgänger Stefan Sommer Ende vergangenen Jahres im Streit seinen Hut nahm. Er war unter anderem wegen seiner Pläne, ZF weiter durch Übernahmen auszubauen, angeeckt - manager-magazin.de berichtete ausführlich darüber. ZF gehört der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen.

2018 mehr als zwei Milliarden Euro für F&E vorgesehen

Scheider setzt offenbar weniger auf Übernahmen als auf auf organisches Wachstum. In diesem Jahr will ZF hohe Summen in die Entwicklung neuer Produkte für elektrische und autonome Fahrzeuge stecken. Nach 2,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr werde ZF auch 2018 deutlich mehr als zwei Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung stecken, kündigte Scheider auf der Bilanzpressekonferenz in Friedrichshafen an. Damit sollen etwa Elektroantriebe und hybride Getriebetechnik sowie Fahrerassistenzsysteme entwickelt werden. Zudem seien zwei neue Werke zur Produktion von Teilen für Elektroantriebe geplant.

Der Stiftungskonzern gibt damit etwa so viel für neue Technologien und Produkte aus, wie er operativ verdient. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag im vergangenen Jahr mit 2,3 Milliarden Euro 100 Millionen Euro über dem Vorjahresstand. Der Umsatz des drittgrößten deutschen Zulieferers nach Bosch und Continental kletterte um 3,6 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro. Die Beschäftigung legte mit neuen Jobs in Sicherheitstechnik, Elektromobilität oder Antriebstechnik weltweit um mehr als 9300 auf gut 146.000 Mitarbeiter zu.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz trotz eines Wachstums von fünf Prozent auf Vorjahresniveau liegen, da der Erlös des demnächst verkauften Geschäftsfeldes Fahrzeugbediensysteme wegfällt. Als Ziel steckte sich ZF eine operative Rendite von rund sechs Prozent, also ungefähr 2,2 Milliarden Euro.

