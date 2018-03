Umfrage zum Autokauf Würden Sie (noch) einen Diesel kaufen? Stimmen Sie ab!

Zur Großbildansicht DPA Autohandel in Dresden: Die Preise für gebrauchte Diesel sind zurzeit im Keller.

Autokäufer, die bisher Fahrzeuge mit Dieselmotor bevorzugt haben, befinden sich zurzeit in einer schwierigen Lage: Das Image dieser Antriebstechnik hat seit Beginn des Abgasskandals vor drei Jahren enorm gelitten. Weil die Schadstoffemissionen oft weit über dem liegen, was uns die Hersteller jahrelang weiß machen wollten, gelten die Autos zunehmend als Dreckschleudern. In Zeiten gesteigerten Umweltbewusstseins geraten Dieselfahrer daher oftmals in Erklärungsnot - zumal, wenn sie sich ihr Auto erst nach Bekanntwerden der Abgasmogeleien gekauft haben.

Vor dem Hintergrund will ein Dieselkauf inzwischen auch wirtschaftlich gut kalkuliert sein, denn die Umstände drücken bereits auf die Nachfrage und lassen die Fahrzeugwerte sinken. Die in deutschen Großstädten drohenden Fahrverbote für Dieselautos tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei.

Auf der anderen Seite bieten die niedrigeren Preise für Fahrzeuge mit Dieselantrieb für manch einen womöglich auch eine günstige Kaufgelegenheit. Mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent werden gebrauchte Diesel-Kfz momentan immerhin angeboten, wie zuletzt der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) mitteilte. Selbst der Discounter Lidl will künftig gebrauchte Diesel ins Sortiment nehmen, wie manager magazin vergangene Woche publik machte.

Wer beispielsweise eher im ländlichen Raum unterwegs ist, muss sich über Fahrverbote womöglich kaum den Kopf zerbrechen. Der Umweltaspekt zudem ist zwar beim Kauf nicht außer acht zu lassen. Er war aber beim Autokauf schon immer in der Regel nur eines von zahlreichen Kriterien, die bei der Entscheidung eine Rolle spielten.

Wie ist es also mit Ihnen, welche Argumente wiegen für Sie schwerer, was überzeugt Sie eher? Würden Sie zurzeit noch ein Diesel-Auto kaufen, oder besser nicht? Stimmen Sie ab:

