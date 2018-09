Volkswagen muss bis zu 250.000 neue Autos zwischenparken - nicht nur am BER, sondern auch an richtigen Flughäfen, etwa dem Airport Münster-Osnabrück.

Volkswagen kann bis zu 250.000 Neuwagen nicht direkt ausliefern, weil sie noch nicht das WLTP-Verfahren durchlaufen haben. Dem Hersteller gelang es nicht, dass alle aktuellen Modelle das gründlichere und längere Messverfahren für Abgastests durchlaufen haben, das seit dem 1. September europaweiter Standard ist.

Volkswagen hadert besonders mit dem WLTP-Verfahren, weil mehr als 260 Getriebe-Motor-Kombinationen neu zugelassen werden müssen. Der Konzern musste seine Produktionspläne für August und September auf eine Viertagewoche zusammenstreichen. Eine Delle in den Auslieferungszahlen im September und Oktober ist unvermeidbar, außerdem legt die Golf-Produktion aufgrund von Absatzschwierigkeiten im Oktober voraussichtlich eine einwöchige Zwangspause ein.

Die vorproduzierten Neuwägen muss VW zwischenparken, etwa auf dem konzerneigenen Testgelände in Ehra-Lessien oder auf dem Gelände der deutschen Messe in Hannover. Ein Teil der Autos steht auch auf dem BER, der 2020 in Betrieb gehen soll.

Die Dauerbaustelle in Berlin ist aber nicht der einzige Flughafen, auf dem VW seine Wägen abstellt. Auch auf dem Flughafen in Hannover und dem Flughafen Münster-Osnabrück warten neue Volkswägen darauf, auf die Straße zu dürfen. Was für VW eine Krise ist, ist für den Flughafen Münster-Osnabrück ein lohnendes Geschäft. Der Automobil-Hersteller hat ein gesamtes Parkhaus für seine Neuwägen reserviert, sagt Thorsten Brockmeyer. manager-magazin.de sprach mit dem Geschäftsführer der FMO Parking Services des Flughafens.

Herr Brockmeyer, wie viele Neuwagen hat Volkswagen denn bei Ihnen geparkt?

Brockmeyer: Wir haben unser komplettes Parkhaus B an Volkswagen vermietet. Insgesamt hat dieses Parkhaus 1300 Stellplätze und wir haben zwar nicht nachgezählt, aber gehen davon aus, dass dieses Parkhaus auch ziemlich voll ist.

Leiden Ihre Fluggäste nicht darunter, die sich dann einen anderen Parkplatz suchen müssen?

Wir haben einen alten Parkplatz wieder reaktiviert. Obwohl der Sommerbetrieb natürlich für volle Parkplätze sorgt, gab es überhaupt keinen Engpass. Unsere Fluggäste haben nichts bemerkt.

Mussten Sie Vorbereitungen treffen, damit die Neuwagen sicher im Parkhaus untergebracht sind?

Um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen hat sich Volkswagen selbst gekümmert.

Das klingt nach einer Win-Win-Situation. Wie viel haben Sie durch die Zusammenarbeit mit Volkswagen eingenommen?

Natürlich darf ich vertraglich keine konkrete Summe nehmen. Aber wir wären dieses Geschäft natürlich nicht eingegangen, wenn es sich nicht gelohnt hätte.

Wie lange werden die VWs noch im Parkhaus bleiben?

Der Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Wir denken, dass Volkswagen ihn nicht verlängern wird.