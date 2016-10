Machtkampf bei Volkswagen Die Schlacht erreicht die Presseabteilung

Zur Großbildansicht DPA Bernd Osterloh: Betriebsbedingte Kündigungen werde es "mit ihm nicht geben", so der VW-Betriebsratschef . Doch über Altersteilzeit könne man reden

Beim Volkswagen-Konzern Börsen-Chart zeigen herrscht aktuell dicke Luft. Was wenig erstaunlich ist. Steht doch zu befürchten, dass wegen der Belastungen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal und dem anstehenden Schwenk in Richtung alternativer Antriebstechniken Tausende Beschäftigte ihre Jobs verlieren. Ein Szenario, das in der Belegschaft für enorme Unruhe sorgt - schließlich könnten nach Schätzungen des VW-Betriebsrates davon 25.000 der aktuell mehr als 200.000 Beschäftigten betroffen sein.

Der Kampf um die Jobs und um einen möglichen Jobabbau ist in vollem Gang. Wie es nicht laufen soll, stellte Volkswagen -Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt" schon einmal klar. Betriebsbedingte Kündigungen, so Osterloh, werde es mit ihm nicht geben. Über Altersteilzeit sei allerdings womöglich der Abbau von 1500 bis 2500 Stellen möglich - und das über zehn Jahre.

Es ist zu bezweifeln, dass dieser Vorschlag aus Sicht der Konzernleitung ausreicht. Schließlich hatte die Nachrichtenagentur dpa schon im Frühjahr von Plänen berichtet, allein in der VW-Verwaltung bis Ende 2017 gut 3000 Stellen und damit jeden zehnte Job abzubauen. Auch aus dem so genannten "Oberen Management-Kreis" (OMK) sollen laut "Forbes" rund 15 Prozent der Manager ausscheiden. Das entspreche rund 300 Personen, hieß es unter Berufung auf einen Vertreter der Führungsriege weiter.

Um schon einmal klare Grenzen aufzuzeigen, haben die Arbeitnehmervertreter nun ein Zeichen gesetzt. So sind auf Druck der Arbeitnehmervertreter seit kurzem bis auf weiteres in der PR-Abteilung der Marke Volkswagen Überstunden verboten, da sich bei den Mitarbeitern der Pressestelle aufgrund des täglichen Stresses bereits "Hinweise auf innere Kündigungen und bevorstehende Burnouts" mehrten, zitierte die "Wolfsburger Allgemeine" aus einem internen Memo der IG-Metall.

