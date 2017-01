Gericht segnet VW-Entschädigung ab VW darf US-Autohäusern eine Milliarde überweisen

Zur Großbildansicht DPA Über ein Jahr lang konnten 652 US-Händler keine VW-Dieselautos verkaufen - dafür werden sie nun entschädigt

Volkswagen kann ein weiteres Kapitel des Dieselskandals in den USA abschließen. Das Bezirksgericht in San Francisco segnete am Montag eine mit den Markenhändlern vereinbarte Entschädigung über bis zu 1,21 Milliarden Dollar ab. Der zuständige Richter Charles Breyer den Kompromiss für fair, vernünftig und angemessen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Volkswagen hatte sich bereits im Herbst mit den Anwälten auf Grundzüge des Kompromisses verständigt, dem das Gericht auch bereits im Grundsatz zugestimmt hat. Demnach sollen die 652 Händler im Schnitt je 1,85 Millionen Dollar erhalten, weil sie seit mehr als einem Jahr keine Dieselautos mehr verkaufen durften.

VW hatte im September 2015 die Manipulation von weltweit elf Millionen Autos zugegeben, darunter knapp eine halbe Million Wagen mit Zwei-Liter-Dieselmotoren in den USA. Dort war der Skandal durch die Umweltbehörden aufgedeckt worden.

Teil des 16,5-Milliarden-Dollar-Pakets

Die Einigung mit den Händlern ist Teil des zivilrechtlichen Vergleichs in den USA, der den Wolfsburger Konzern insgesamt bis zu 16,5 Milliarden Dollar kostet. Über eine weitere Milliardensumme für rund 80.000 große Dieselfahrzeugen mit umweltbelastenden Drei-Liter-Motoren von Audi ist noch nicht endgültig entschieden.

In Kanada fallen umgerechnet weitere rund 1,6 Milliarden Dollar Schadenersatz an. Hinzu kommen 4,3 Milliarden Dollar an Strafzahlungen wegen Umweltvergehen, auf die sich Volkswagen mit dem US-Justizministerium geeinigt hat. Dies ist die höchste Strafe, die die US-Behörden einem Autokonzern je aufgebrummt haben. Als Teil der Vereinbarung wird Volkswagen zudem die nächsten drei Jahre unter die Aufsicht eines unabhängigen Kontrolleurs gestellt, der wichtige Entscheidungen absegnen und Reformen überwachen soll.

Die Aufarbeitung der Abgasmanipulation dürfte den Autobauer noch länger beschäftigen. Das US-Justizministerium hat sechs hochrangige Führungskräfte wegen Betrugs angeklagt, darunter den bereits inhaftierten früheren VW-Umweltmanager.

Auch in Deutschland laufen Ermittlungen. Zudem klagen Hunderte Investoren auf Schadensersatz, weil sie nach eigener Ansicht zu spät über die Manipulation informiert wurden.

wed/Reuters

