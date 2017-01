Schwache Auslastung Volkwagen-Werk verordnet eine Woche Kurzarbeit

Zur Großbildansicht DPA VW-Autoterminal Emden: Das Werk im ostfriesischen Emden ist nicht ausgelastet und muss Kurzarbeit anmelden

Mit mehreren Tagen Kurzarbeit will das Volkswagen-Werk im ostfriesischen Emden die derzeit schwache Auslastung überbrücken. Vom 25. Januar bis zum 3. Februar sollten die Bänder stillstehen, sagte am Freitag ein Werkssprecher. Zuvor hatten dies die "Emder Zeitung" und die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.

Die Maßnahmen gelten für 7500 Beschäftigte der Stammbelegschaft und für knapp 2000 Mitarbeiter bei Zulieferbetrieben. Zudem werden rund 1000 Leiharbeiter zeitweise freigestellt.

Darüber hinaus hätten sich Betriebsrat und Management darauf geeinigt, am heutigen Freitag (20. Januar) und am 20. Februar das Werk zu schließen, heißt es in verschiedenen regionalen Zeitungsberichten. Bereits am 2. und 3. Januar hatte die Produktion geruht, weil die Weihnachtsferien verlängert worden waren.

Da sich Betriebsrat und Geschäftsführung bislang nur auf eine Regelung bis Ende Februar geeinigt haben, könnten bis Ostern weitere Schließtage hinzukommen. Grund für die geringe Auslastung ist die Absatzflaute beim in Emden produzierten Modell Passat und das Auslaufen des Modells CC, betont ein Unternehmenssprecher.

Einen Zusammenhang mit der Dieselkrise gebe es nicht. Gegen Ostern erwartet der Konzern wieder eine bessere konjunkturelle Entwicklung mit dem Beginn der Produktion des CC-Nachfolgers Arteon.

Bei Kurzarbeit kommen 60 Prozent des Gehaltes von der Arbeitsagentur. Die Differenz zum Lohn will Volkswagen ausgleichen. Der Schließtag an diesem Freitag gehe dagegen zu Lasten der Arbeitszeitkonten, sagte der Werkssprecher.

rei mit dpa

