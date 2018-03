Lkw auf Kurs Börsengang Volkswagen will Truck-Sparte noch im März zur AG machen

12





Der Volkswagenkonzern will seine Lkw- und Bussparte mit den Marken Scania und MAN Medienberichten zufolge an die Börse bringen. Noch in diesem Monat solle mit der Umwandlung der VW Truck & Bus GmbH in eine Aktiengesellschaft das Fundament für diesen Schritt geschaffen werden, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Konzernkreise. Ziel sei es, damit die "Kapitalmarktfähigkeit" zu erreichen.

Der VW-Vorstand habe sich in der vergangenen Woche um die Änderung der jetzigen Rechtsform des Lkw- und Bus-Geschäfts mit seinen 80.000 Mitarbeitern beschäftigt, zitierte die "Süddeutsche Zeitung" am Montag Konzernkreise.

"An der Börse soll die Aktie im Frühjahr kommenden Jahres erstmals gehandelt werden", zitierte das "Handelsblatt" einen Manager. Insbesondere VW-Chef Matthias Müller und Lkw-Vorstand Andreas Renschler drängen laut Bericht darauf, dass der Lkw-Bereich einen Schritt in Richtung Selbständigkeit mache. Müller will Konzernteile mit einem Fünftel des Umsatzes zur Disposition stellen.

Ohne Zustimmung der Betriebsräte werde ein Börsengang aber kaum möglich sein, schrieb das "Handelsblatt" weiter. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die VW-Nutzfahrzeugsparte 81.000 Mitarbeiter. Offiziell äußerte VW sich nicht zu der geplanten Umwandlung der GmbH in eine Aktiengesellschaft.

Im mm-Interview bekannte sich Renschler zuletzt zu dem Anspruch, einen "Global Champion" zu schaffen. Zu diesem Ziel führten aber viele Wege. Im Nutzfahrzeuggeschäft liegt der Daimler-Konzern Börsen-Chart zeigen vor, der ebenfalls eine Holding-Struktur anstrebt, um die verschiedenen Sparten eigenständiger führen zu können.

13





Zudem konkurriert Volkswagen mit Volvo Börsen-Chart zeigen, wo entgegen dem Trend über eine Wiedervereinigung mit dem vor Jahrzehnten herausgelösten Autohersteller spekuliert wird, seit dessen Eigentümer Geely auch bei der Lastwagenfirma als Großaktionär auftritt. Ambitionen im Truck-Geschäft zeigt zudem Tesla Börsen-Chart zeigen - in der Hoffnung, ein Wandel zu elektrischen Antrieben werde die etablierten Kräfte in der Branche aufmischen.

ak/afp