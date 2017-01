10,31 Millionen verkaufte Autos Volkswagen überholt Toyota als weltgrößter Autobauer

Volkswagen zieht an Toyota vorbei. Die Japaner verlieren zum ersten Mal seit fünf Jahren die Krone als weltgrößter Autobauer. Fällt GM zurück, hat VW den Spitzenplatz für 2016 sicher. Zugleich aber müssen die Töchter Audi und Porsche zusammen 600.000 Autos zurückrufen.

Der japanische Autobauer Toyota hat die Krone als größter Autobauer der Welt an Volkswagen verloren. Nach am Montag vorgelegten Daten verkaufte die Toyota-Gruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu Moto und der Nutzwagenhersteller Hino Motors gehören, im vergangenen Jahr weltweit 10,17 Millionen Fahrzeuge. Das ist ein knappes Plus von 0,2 Prozent zum Vorjahr.

Der Erzrivale aus Wolfsburg setzte dagegen 10,31 Millionen Autos ab. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass der japanische Branchenprimus die Führung als größter Autobauer abgeben musste.

In Kürze wird auch General Motors seine Zahlen berichten. Sollte GM zurückfallen, dürfte Volkswagen nach verkauften Fahrzeugen der weltweit größte Autobauer sein - und das trotz des Abgasskandals. Vor allem die starke Absatzentwicklung dort konnte die Rückschläge auf anderen Märkten ausgleichen.

Konzern muss 600.000 Autos in den USA in die Werkstätten beordern

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt Volkswagen mit Blick auf die USA heraus. Knapp 600.000 Autos ruft der Konzern dort zurück, weil die Fahrzeuge, die größtenteils von der Tochter Audi stammen, verschiedene Mängel aufwiesen. Das erklärte ein Audi-Sprecher. Betroffen seien Kühlmittelpumpen, Airbags und Gurtstraffer unterschiedlicher Modelle der VW -Oberklassen-Marke.

Eine entsprechende Rückrufaktion in den USA sei schon im kommenden Monat geplant. Genauere Angaben zu den im Einzelnen betroffenen Modellen, zum konkreten Rückrufzeitpunkt und zum Ablauf der Aktion machte Audi zunächst nicht. Besitzer könnten ihre Autos grundsätzlich kostenlos bei den Händlern reparieren oder die mangelhaften Teile austauschen lassen.

Auch die Volkswagen-Tochter Porsche muss Autos in die Werkstätten beordern, um schrauben auszutauschen. Weltweit seien es rund 16.400 Fahrzeuge. Betroffen seien die Modellreihen 911 Carrera, 718 Boxster und 718 Cayman, knapp 2600 Stück davon in Deutschland, teilte der Autobauer mit. An den Kraftstoffsammelrohren der Fahrzeuge könnte sich die Verschraubung lösen. Als Vorsichtsmaßnahme würden die Schrauben deshalb ersetzt, hieß es. Betroffene Besitzer wolle Porsche direkt kontaktieren.

