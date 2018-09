Gericht unterbricht mündliche Verhandlung Am dritten Tag flogen die Fetzen im VW-Prozess

Zur Großbildansicht REUTERS Für manche der Teufel, für andere ein guter Autobauer: Geschädigte Anleger und geschädigte Autokäufer klagen gegen Volkswagen. Während in den USA viele Betroffene schon längst entschädigt wurden, beginnt mit den Prozessen hierzulande nun die Aufarbeitung des Abgasskandals in Deutschland

"Verniedlichung von kriminellen Verhalten" werfen die Kläger dem VW-Konzern beim Abgas-Prozess vor. Sie verlangen Milliarden Euro Schadenersatz. Die Gegenseite spricht von "pauschaler Verunglimpfung". Jetzt dürfen beide Parteien ins emotionale Abklingbecken. Der Richter hat die mündliche Verhandlung bis Ende November unterbrochen.

10





Im milliardenschweren Musterverfahren zum VW-Abgasskandal haben sich die Parteien am Montag einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Volkswagen versuche, kriminelles Handeln zu verniedlichen, meinte der Anwalt der Musterklägerin Deka Investment am dritten Verhandlungstag am Oberlandesgericht Braunschweig. Gegen diesen Vorwurf wehrte sich die Gegenseite vehement.

VW-Anwalt Thomas Liebscher sprach von einer "verallgemeinernden Darstellung" und verwies auf die in Deutschland geltende Unschuldsvermutung. Auch der Anwalt des VW-Hauptaktionärs Porsche SE wies den Vorwurf als "pauschale Verunglimpfung" zurück.

Die entscheidende Frage ist: Hat VW die Märkte rechtzeitig über die Affäre um millionenfache Manipulationen an Dieselmotoren informiert? Dafür müsse unbedingt geklärt werden, wer was wann gewusst hat, forderte Tilp erneut. Nach dem Bekanntwerden der Abgas-Affäre hatten die Vorzugsaktien des Unternehmens zwischenzeitlich fast die Hälfte ihres Werts verloren, Anleger erlitten teils massive Verluste.

Gericht unterbricht mündliche Verhandlungen

Richter Christian Jäde hat nun die mündliche Verhandlung bis Ende November unterbrochen. Dann sollen die bislang ausgeklammerten Schadensansprüche der Kläger zur Sprache kommen, wie er am Montag ankündigte. Auch dürfte geklärt werden, wie diese berechnet werden sollen. Bis dahin sollen die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit für schriftliche Stellungnahmen zu den an bisher drei Verhandlungstagen besprochen Themen haben. Das Gericht will in dieser Zeit Beschlüsse zu einigen Verfahrenspunkten fassen.

Richter Jäde machte klar, dass die VW-Muttergesellschaft Porsche SE Musterbeklagte in dem Braunschweiger Prozess bleiben soll. Ob auch Feststellungsziele gegen die Stuttgarter Holding zulässig sind, soll durch den Bundesgerichtshof geklärt werden.

Klägeranwalt Tilp kündigte an, in Braunschweig die gleichen Feststellungsziele gegen die Porsche SE zu stellen, die er in dem ähnlichen Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart eingereicht hat. Der VW-Hauptaktionär ist in Stuttgart und Braunschweig ebenfalls von vielen Anlegern auf Schadenersatz von insgesamt rund 900 Millionen Euro verklagt mit dem Vorwurf, zu spät den Kapitalmarkt über den Dieselbetrug in den USA informiert zu haben.

4





Hinter der Musterklägerin Deka stehen fast 1700 vergleichbare Verfahren mit mehr als 3500 Beteiligten, deren Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig ausgesetzt sind. Eine Entscheidung des OLG ist auch für sie bindend. In dem Musterverfahren geht es um einen Streitwert von knapp vier Milliarden Euro. Insgesamt haben Investoren beim Landgericht Forderungen von rund neun Milliarden Euro angemeldet.

Rund drei Jahre nach dem Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Dieselmotoren kündigten vor wenigen Tagen zudem der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC eine Musterfeststellungsklage an. Deren Ziel sei es, gerichtlich festzustellen, dass der Autobauer "mit Software-Manipulationen Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt" habe. Verbraucher könnten dann von einem Vergleich mit VW profitieren oder ihren Anspruch auf Schadenersatz leichter durchsetzen.

rei/dpa/Reuters