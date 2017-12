Matthias Müller eröffnet Diskussion Volkswagen-Chef würde Diesel-Subvention in E-Autos umleiten

Zur Großbildansicht DPA Nicht ganz uneigennütziger Vorstoß: VW-Konzernchef Matthias Müller

Seit vielen Jahren profitiert auch Volkswagen von den Steuersubventionen für Dieselfahrzeuge. Denn lange Zeit galten die niedrigeren Spritpreise bei oft zugleich niedrigerem Verbrauch gegenüber Benzinern als schlagendes Kaufargument für Autofahrer. Doch mit dem Dieselskandal haben sich die Zeiten geändert. Das Image des "clean Diesel" ist arg lädiert, in den Städten drohen dem Selbstzünder nach wie vor Fahrverbote und die Wiederverkaufswerte von Dieselautos sinken.

Dass jetzt Volkswagen-Chef Matthias Müller vor diesem Hintergrund die bestehenden Steuervorteile für Dieselsprit in Zweifel zieht, ist einerseits nicht überraschend - andererseits aber angesichts des Steuerprivilegs von immer noch 8 Milliarden Euro unter dem Strich dann doch bemerkenswert. Ein Privileg, dass immer noch Wirkung zeigt: 2016 war noch etwas mehr als jeder zweite in Deutschland zugelassene VW ein Diesel, bei der Oberklasse-Tochter Audi waren es sogar zwei Drittel der Autos.

"Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir Sinn und Zweck der Dieselsubventionen hinterfragen sollten", sagte der Manager gleichwohl dem "Handelsblatt" im Interview (kostenpflichtig) "Wenn der Umstieg auf umweltschonende E-Autos gelingen soll, kann der Verbrennungsmotor Diesel nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden."

Fachleute und Umweltexperten fordern schon länger die Streichung der steuerlichen Subvention. Wer Diesel tankt, zahlt auf den Liter rund 18 Cent weniger Steuern als bei einem Liter Benzin. Würde dieser fragwürdige Vorteil wegfallen, der Staat sparte viel Geld - und die Autobauer hätten ein Problem.

Denn noch produzieren, bewerben und verkaufen sie Dieselfahrzeuge, die in der nächsten Generation nicht nur deutlich sauberer sein, sondern auch viel in die Kassen von VW und Co spülen sollen - Geld, das sie für die milliardenschweren Investitionen zur Mobilitätswende zwingend brauchen.

Müller will im Kern eine Umleitung der Subventionen

Insofern überrascht es dann auch nicht, dass Konzernchef Müller nicht die Streichung der Subventionen, sondern lediglich ihre aus betriebswirtschaftlicher Sicht schonende und langsame Umleitung fordert: "Abstriche bei den Diesel-Subventionen, dafür Anreize für Elektroautos, wären das richtige Signal. Das würden wir aushalten, ohne gleich Existenzängste haben zu müssen."

Damit der Systemwechsel zur E-Mobilität gelinge, solle und müssten Volkswagen, Daimler, BMW und Co den Dialog mit der Politik suchen, ist Müller überzeugt. Man darf dies auch als Aufforderung an die Vorstände der Wettbewerber verstehen. Die halten sich mit derlei Forderungen aus verständlichen Gründen bislang zurück, denn streng genommen geht es ja um den Erhalt der steuerlichen Subventionen, von denen die Autoindustrie indirekt profitiert. Zugleich hatte etwa BMW mehrfach erklärt, dass man die Dieseltechnologie weiterhin brauche, um die CO2-Ziele zu erreichen.

Mit gut einer Milliarde Euro subventioniert der Steuerzahler den Kauf von Elektroautos in Deutschland - zu den Dieselsubventionen eine vergleichsweise kleine Summe, doch bislang lehnt die Bundesregierung weitere Geschenke für Käufer von Elektroautos ab. Andererseits steht und fällt die Verbreitung dieser neuen Antriebsart mit steuerlichen Vergünstigungen. Entfallen diese, bricht der Absatz von Elektroautos unweigerlich ein, wie die Beispiele Dänemark und Niederlande zeigen. Und ob Norwegen zum Spitzenreiter elektrischer Mobilität ohne massive Förderprogramme hätte avancieren können, steht zu bezweifeln.

Müller Vorstoß ist Wasser auf die Mühlen der Grünen

Unter Autoexperten kommt Müllers nicht ganz uneigennütziger Vorstoß an. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center der Uni Duisburg-Essen spricht gegenüber der deutschen Presseagentur von einer "mutigen Forderung" des Konzernchefs. Von Seiten der Industrie habe er das nicht erwartet. "Und jetzt sagt das endlich einer. Das ist wirklich beeindruckend." Die Vorschläge könnten der schwächelnden E-Mobilität helfen, ist Dudenhöffer überzeugt.

Zur Großbildansicht AFP Autovorstände beim Dieselgipfel: Ob VW-Chef Müller (links) mit Daimler-Chef Zetsche und BMW-Chef Krüger (rechts) seinen Vorstoß abgesprochen hat ?

Bei den Grünen rennt Müller offene Türen ein. "Wenn Autobosse das jetzt schon fordern, müssen Abbau von Diesel-Subvention und Blaue Plakette das Programm der nächsten Bundesregierung werden. Es kann nicht sein, dass die Politik an Subventionen festhält, die nicht mal mehr die Branche will", nahm Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer die Steilvorlage aus Wolfsburg dankend auf.

Damit die Subventionen weiter fließen, kann sich Müller sogar die Einführung von blauen Umweltplaketten in Städten vorstellen, wie er in dem Interview weiter sagt - bislang ein rotes Tuch für alle Autobauer. Die Gretchenfrage wird allerdings sein, wo dann der zu bestimmende Stickoxid-Grenzwert liegen soll, den Diesel-Autos nicht überschreiten dürfen, damit sie noch in die Innenstädte fahren dürfen.

Denn klar ist: Großflächige Fahrverbote will auch Müller für die Zukunft ausschließen.