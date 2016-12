Treffen der Auto-Niedersachsen Wirtschaftsminister Lies lädt zum Krisengipfel

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) will am Dienstag (15.00 Uhr) die Automobilzulieferer über die Auswirkungen des VW-Zukunftspakts für die Industrie informieren. An dem Treffen nehmen auch die Unternehmerverbände Niedersachsen sowie der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall teil.

In der Branche herrscht große Unruhe, seit der Konzern drastische Jobkürzungen sowie die Konzentration auf neue Geschäftsfelder angekündigt hat. Auch die Kernmarke will umschwenken. Minister Lies will am Dienstag darüber informieren, was das für die zahlreichen Zulieferer von Europas größtem Autobauer bedeuten könnte.

VW hatte im November den Wegfall von bis zu 30.000 Stellen angekündigt. Zudem sieht der Plan eine Neuausrichtung bei den Zukunftsthemen Elektromobilität und Digitalisierung vor. Angesichts des Wandels der Mobilität gelte es auszuloten, wie die Zulieferer etwa über neue Komponenten daran teilhaben könnten, hatte Lies Ende November erklärt

