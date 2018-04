12 Prozent mehr Lohn bei VW-Tochter in Sicht Jetzt wollen auch die Skoda-Mitarbeiter ihren Anteil

Skoda-Fabrik im tschechischen Mlada Boleslav

Die 32.000 Beschäftigten der Volkswagen-Tochter Skoda in Tschechien sollen mindestens 12 Prozent Lohn bekommen. Das klingt viel, doch noch verdienen sie deutlich weniger als die Kollegen in Wolfsburg. Volkswagen weiß aber genau, warum sich der Konzern hier auf keinen Arbeitskampf einlässt: Dafür ist Skoda einfach zu erfolgreich und viel zu profitabel.

Ob nun in der Slowakei oder Tschechien - Beschäftigte des VW-Konzerns in Osteuropa fühlen sich schon länger unterbezahlt gegenüber ihren Kollegen in Deutschland. Ausgehend von einem harten Arbeitskampf im Werk Bratislava konnten die Mitarbeiter in der Slowakei im Sommer vergangenen Jahres schließlich ein Lohnplus von 14 Prozent durchsetzen.

Der Streik wuchs sich fast zu einem Politikum aus. Stellte doch der slowakische Premier offen die Frage, warum ein Hersteller qualitativ hochwertiger Autos seinen slowakischen Arbeitern trotz hoher Arbeitsproduktivität gerade mal die Hälfte oder ein Drittel der Löhne zahlt, die in Westeuropa üblich sind.

Im benachbarten Tschechien schauten die Beschäftigten nicht ohne Neid auf den Streikerfolg der Konzern-Kollegen. Das slowakische Beispiel solle tschechischen Gewerkschaften als "Inspiration" dienen. Die Zeit der "billigen Arbeit" müsse bald vorbei sein, mahnten die Skoda-Kollegen.

Auch wenn sich der Ton zwischen den Tarifparteien in Tschechien zuletzt verschärft hatte, Volkswagen scheint den Konflikt bei einer seiner profitabelsten Töchter nicht auf die Spitze treiben zu wollen. Denn schließlich ist die Nachfrage nach Skoda-Modellen ungebrochen, will Volkswagen durch eine Ausweitung der Arbeitszeit die Produktion in den tschechischen Stammwerken wie Mlada Boleslav erhöhen.

Die Chancen auf eine Lösung des Konflikts stehen gut: Dem letzten Angebot von 12 Prozent mehr Lohn für die 32.000 Skoda-Beschäftigten in Tschechien und einer Einmalzahlung von umgerechnet 2600 Euro steht die Metallgewerkschaft Kovo offenbar positiv gegenüber. Die finale Entscheidung soll diesen Mittwoch fallen. Rückwirkend vom 1. April würde der neue Tarifvertrag ein Jahr gelten.

In den Volkswagen-Werken in der Slowakei und Tschechien verdienen die Beschäftigten im Vergleich zum Durchschnittseinkommen der jeweiligen Bevölkerung des Landes sehr gut - mitunter sogar doppelt so viel. Das durchschnittliche Bruttogehalt eines Skoda-Arbeiters in Tschechien liegt laut Agenturberichten bei umgerechnet rund 1600 Euro, bei den Kollegen in der Slowakei bereit bei 1800 Euro.

In Deutschland verdient ein Facharbeiter bei Volkswagen am Band nach früheren Berichten im Schnitt rund 4200 Euro und steigt rechnerisch mit rund 3600 Euro ein. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die Lebenshaltungskosten hierzulande deutlich höher sind als in Tschechien oder der Slowakei.

Skoda Auto steigerte im vergangenen Jahr den Umsatz um 20,8 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte gar um rund 34,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Zugleich lieferte Skoda mehr als 1,2 Millionen Fahrzeugen aus - und das hochprofitabel:

Im vergangenen Jahr betrug die Umsatzrendite 9,7 Prozent, davon ist die Kernmarke VW weit entfernt und selbst Mercedes und BMW schafften sie im Kerngeschäft mit Autos zuletzt nicht. Meistverkauftes Modell ist das Mittelklasse-Auto Octavia. Das prozentual größte Wachstum aber liefern derzeit die beliebten SUV-Modelle Kodiaq und Karoq ab. Die VW-Tochter verfügt in Tschechien neben dem Stammwerk über zwei weitere Fertigungsstätten und produziert auch in Russland und China für die dortigen Märkte.