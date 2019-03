Voll entwickelte Roboterautos, die gänzlich ohne Fahrer auskommen, wird es frühestens in fünf Jahren geben, sagt Volkswagen-Vorstand Thomas Sedran. Ein Geschäftsmodell kann er ob dieser langen Zeiträume und der extrem hohen Kosten nicht erkennen. Auch sei die Komplexität der Probleme enorm hoch - ähnlich wie bei einer bemannten Mars-Mission.

Volkswagen investiert bekanntlich enorme Summen in die Zukunftsfelder Elektromobilität, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste und Digitalisierung. Laut Plan insgesamt 44 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022. Gut 30 Milliarden davon sollen allein in das Feld Elektromobilität fließen.

Auch das Thema autonomes Fahren nehmen die Wolfsburger ernst, so warb der Konzern erst kürzlich einen Topmanager von Apple ab: Alexander Hitzinger (47) ist nicht nur Markenvorstand für Technische Entwicklung bei Volkswagen, sondern soll auch das "Zentrum autonomes Fahren" bei dem Konzern aufbauen.

Dass es VW aber beim Thema autonomes Fahren vielleicht nicht ganz so eilig hat wie auf anderen Zukunftsfeldern, lässt jetzt eine Aussage von Thomas Sedran erkennen, seines Zeichens Vorstandschef der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Im Zuge der Automobilmesse in Genf erklärte Sedran, dass komplett fahrerlose Fahrzeuge seiner Einschätzung nach frühestens in fünf Jahren entwickelt werden und auch zu teuer seien.

Es sei angesichts dieser langen Zeiträume und den damit verbundenen Kosten kein Geschäftsmodell zu erkennen, sagte Sedran. "Es ist einfach zu teuer." Die Komplexität der damit verbundenen Probleme verglich er mit denen einer bemannten Mission zum Mars.

Zur Großbildansicht REUTERS Volkswagen-Vorstand Thomas Sedran

Das hört sich dann doch deutlich verhaltener an, als sich Konzernkollege Johann Jungwirth vor etwa 17 Monaten noch geäußert hatte. Im Interview mit manager-magazin.de sagte der Chief Digital Officer: "Selbstfahrende Autos werden ein superprofitables Geschäft für Volkswagen." Der Manager zeigte sich in dem Interview auch davon überzeugt, dass komplett autonom fahrende Fahrzeuge von Volkswagen bereits im Jahr 2021 in fünf Städten zum Einsatz kommen würden.

Die milliardenschweren Entwicklungskosten sind es vor allem auch, die die Rivalen BMW und Daimler jetzt zu einer Allianz in Sachen Roboterauto und autonomes Fahren veranlasst hat. Die stärksten Rivalen im Premiumautogeschäft teilen sich bei ihrer Roboterauto-Allianz zum einen die hohen Entwicklungskosten. Zum anderen aber wollen sie auch schneller vorankommen, denn Googles Tochter Waymo hat bei der Technologie durch längere Erprobung die Nase vorn, sagen Experten.

Vor kurzem hatten Daimler und BMW bereits ihre Kooperation bei Carsharing-Diensten vertieft und ein gemeinsames Mobilitätsunternehmen gegründet.

mit Reuters