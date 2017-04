Vorstand will "Portfoliobereinigung" starten Milliardengebot aus Fernost: VW prüft Verkauf von Ducati

Zur Großbildansicht DPA Das waren Zeiten: Martin Schulz, damals EU-Parlamentspräsident, 2013 mit Martin Winterkorn, damals VW-Chef, auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Eine Ducati mittendrin.

24





Der Wolfsburger Autohersteller Volkswagen sortiert bereits erste Anfragen für seine Motorradtochter Ducati. Ein fernöstlicher Interessent etwa habe gut eine Milliarde Euro für die italienische Kultmarke offeriert, berichtet das manager magazin in seiner neuesten Ausgabe (Erscheinungstermin: 28. April). Die Bieter hätten allerdings noch keinen Einblick in die Ducati-Bücher gehabt, heißt es in Konzernkreisen. Die italienische Motorradmarke setzte im vergangenen Jahr 731 Millionen Euro um.

Der Verkauf Ducatis werde aktuell vorbereitet, spätestens im Juni sollten die Unterlagen für potenzielle Käufer fertig sein, berichten Beteiligte. Die Volkswagen-Tochter Audi hatte Ducati 2012 für rund 750 Millionen Euro gekauft. Veranlasst worden war der Kauf von VWs damaligem Aufsichtsratschef und Großaktionär Ferdinand Piëch. Piëch hat sich inzwischen fast komplett aus dem Unternehmen zurückgezogen. Weder Volkswagen noch Audi äußerten sich zu den Verkaufsplänen.

Einem Verkauf von Ducati könnte die Trennung von weiteren

13





Unternehmensteilen folgen, heißt es im Konzern. Im Umfeld von Volkswagens Finanzvorstand Frank Witter ist von einer "Portfoliobereinigung" die Rede. Auf der Verkaufsliste steht Informationen des manager magazins zufolge auch Renk, eine auf Antriebstechnik spezialisierte Tochter des Lkw-Herstellers MAN. Bei Renk stoße Witter allerdings auf Widerstand des Betriebsrats

Nachrichtenticker