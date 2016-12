Porsche-Enkel stänkert gegen VW-Chef Müller Warum Ernst Piëch für Volkswagen keine Zukunft sieht

Zur Großbildansicht picture alliance / wildbild Das einstige "schwarze Schaf" in der großen VW-Familie: Ernst Piëch, ältester Enkel des Volkswagen-Urahns Ferdinand Porsche

Probleme hat Volkswagen Börsen-Chart zeigen derzeit eigentlich schon genug: In den USA kämpft der Konzern weiter gegen drohende Milliardenlasten durch den Abgasskandal. In der Heimat will Unternehmenschef Matthias Müller die Strategie und die Kultur von Volkswagen grundlegend ändern - und sieht sich dabei unter anderem mächtigem Druck der Belegschaft ausgesetzt.

Als ob das alles nicht reichte, kommt jetzt auch noch das "schwarze Schaf" der Konzern-Dynastie aus der Versenkung. Ernst Piëch, ältester Enkel von Unternehmens-Urahn Ferdinand Porsche sowie Bruder von Ex-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch, hat sich in einemInterview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) herablassend über das Treiben bei Volkswagen geäußert.

Für derart verfahren hält Ernst Piëch die Lage in Wolfsburg, dass er den Industriegiganten gar als Übernahmeziel für Investoren aus China sieht. "Die haben ihre Milliarden schon zusammen, um den Konzern zu kaufen", sagte der 87-jährige Nachkomme des Käfer-Erfinders und frühere VW-Miteigentümer der FAS. Er staune über die wirtschaftlichen Leistungen des "semikapitalistischen Landes".

Eingebrockt habe die Volkswagen-Misere vor allem Ex-Chef Martin Winterkorn. "Winterkorn ist ein guter Befehlsempfänger gewesen, aber innovativ schwach", sagte Piëch. Der Versuch seines Bruders, den von großen Wachstumszielen getriebenen Winterkorn abzusetzen, sei richtig gewesen.

Die letzten Jahre bei VW mit der Fixierung, weltgrößter Autobauer zu werden, hätten in die Irre geführt, kritisierte Piëch. "Das ist kein Ziel, das ist ein Wahn." In gewisser Weise sei der Diesel-Skandal eine Folge dieser Großmannssucht. Auch andere Kritiker sehen die Aufholjagd in den USA als eine mögliche Ursache für die späteren Abgas-Manipulationen.

Scharfe Kritik an Elektroauto-Strategie

Ernst Piëch hatte seinen Anteil am VW-Konzern einst an arabische Investoren verkaufen wollen und war darüber beim Rest der Familie in Ungnade gefallen. "Mit allen Mühen haben wir dieses Geschäft verhindert", zitiert die "FAS" das heutige Familienoberhaupt Wolfgang Porsche, "wir sind selbst eingestiegen und haben meinem Cousin die 98,8 Millionen D-Mark bezahlt". Nach Aussagen beider soll sich das Verhältnis zur Familie aber wieder entspannt haben.

Doch auch an der aktuellen VW-Strategie des Konzern-Chefs Matthias Müller lässt der Schwiegersohn des ersten VW-Generaldirektors Heinrich Nordhoff nicht viel Gutes. So schießt er sich auf Elektroautos ein, die in Wolfsburg als Hoffnungsträger gelten.

"Was aus der Steckdose kommt, ist noch dreckiger, als was aus dem Auspuff kommt." Auch viele Befürworter der E-Mobilität betonen immer wieder, dass die Ökobilanz nur dann wirklich positiv ausfällt, wenn solche Wagen auch mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien - und nicht etwa Atom- oder Kohlestrom - angetrieben werden.

Ernst Piëch macht sich stattdessen für einen besseren öffentlichen Nah- und Schienenverkehr stark: "Wir brauchen vernünftigere Lösungen. Das Auto ist am Ende. (...) Wir können nicht weiter solche Blechhalden produzieren." Wenn schon Automobil, dann hätten noch am ehesten Wagen mit Wasserstoff-Antrieb Zukunft. Dieser Technologie hat Wolfsburg allerdings weitgehend den Rücken gekehrt.

