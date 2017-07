Massenrückruf wie bei Daimler Auch Audi will Rettungsgasse für Diesel schlagen

Zur Großbildansicht DPA Aufpolieren mit neuer Software?

Audi ruft angesichts der Diskussion um Diesel-Fahrverbote bis zu 850.000 Autos in die Werkstätten zurück und lässt sie nachrüsten. Damit folgt die VW-Tochter dem Beispiel von Daimler. Die Stuttgarter rufen drei Millionen Diesel-Autos zurück.

56





Nach Daimler will auch Audi mit einer großen Rückrufaktion Fahrverboten für Dieselautos zuvorkommen. Die Ingolstädter VW-Tochter kündigte am Freitag an, bis zu 850.000 Wagen mit Sechs- und Achtzylinder-Dieselmotoren der Abgasnormen EU 5 und EU 6 mit neuer Software ausstatten zu wollen.

Dabei gehe es um Fahrzeuge in Europa und weiteren Märkten außerhalb Nordamerikas. Die Aktion "in enger Abstimmung mit dem Kraftfahrtbundesamt" gelte auch für Modelle der Marken Porsche und Volkswagen mit baugleichen Motoren. Für die Kunden sei der Service, wie Audi die Nachrüstung nennt, kostenfrei.

Ziel sei, den Dieselmotor zukunftsfähig zu halten und einen Beitrag zur Luftreinhaltung zu leisten. "Gleichzeitig möchte Audi damit möglichen Fahrverboten entgegenwirken", hieß es in der Mitteilung weiter.

Anfang der Woche hatte Daimler unter dem Druck der Diskussion über Diesel-Fahrverbote und Abgas-Betrugsvermittlungen den Rückruf von insgesamt drei Millionen Pkw der Marke Mercedes-Benz angekündigt.

Anfang Juni war Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit dem Vorwurf "unzulässiger Abschalteinrichtungen" gegen Audi an die Öffentlichkeit gegangen, dabei handelte es sich um 24.000 Oberklasse-Audis.

Am Dienstag beschloss das bayerische Kabinett Maßnahmen für bessere Luft in den Großstädten des Landes. Konkret setzt die Staatsregierung auf eine zügige Nachrüstung von Diesel-Autos der bayrischen Hersteller Audi und BMW, die von den Autobauern bezahlt werden sollen. Der Stuttgarter Autobauer Daimler hatte ebenfalls am Dienstag angekündigt, europaweit mehr als drei Millionen Fahrzeuge nachzubessern.

Diesel-Massenrückruf bei Daimler: Was Mercedes-Fahrer wissen müssen





Nachrichtenticker