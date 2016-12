Nächste Milliardenquittung für VW in den USA Audi-Fahrer dürfen dreckige 3-Liter-Dieselautos zurückgeben und kassieren Entschädigung

Neue Milliardenquittung für Volkswagen in den USA: Der Konzern muss wegen des Abgasskandals manipulierte 3,0-Liter-Dieselwagen zurückkaufen. Kunden bekommen außerdem "substanzielle Entschädigungszahlungen".

Volkswagen muss die Fahrzeuge von Tausenden Audi-Fahrern in den USA zurückkaufen. Darauf hat sich der Konzern nach monatelangem Ringen mit den Behörden geeinigt. VW habe zugestimmt, Rückkäufe für rund 20.000 3,0-Liter-Fahrzeuge mit illegaler Abgastechnik anzubieten, sagte der zuständige Richter Charles Breyer bei einer Anhörung am Dienstag in San Francisco.

Bei den restlichen Autos solle der Konzern zunächst die Chance zu einer Rückrufaktion erhalten. Sollte die technische Umrüstung scheitern, müssten diese Wagen ebenfalls zurückgekauft werden.

Auch mit den Anwälten der betroffenen Kunden wurde laut Breyer eine Einigung in wesentlichen Aspekten erzielt. Der Richter sprach von "substanziellen Entschädigungszahlungen" für die Dieselbesitzer. Einzelheiten sollten bei einer weiteren Anhörung am Donnerstag bekanntgegeben werden. Die US-Umweltbehörde EPA schätzt die Kosten der Einigung für Volkswagen auf insgesamt eine Milliarde Dollar.

Breyer hatte Volkswagen Börsen-Chart zeigen zuvor auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Er hatte eine Entscheidung über die von Manipulationen betroffenen insgesamt 80.000 Dieselautos des Konzerns mit 3,0-Liter-Motoren, die von der VW-Tochter Audi entwickelt wurden, immer wieder vertagt. VW musste hierfür eine Einigung mit den Klägern finden, damit dem Konzern auch hier ein Vergleich gelingt.

Teuerster Vergleich in der Automobilgeschichte

Zuvor hatte das Unternehmen bereits für Dieselmodelle mit 2,0-Liter-Motoren, die mit fast 480.000 Wagen den größten Anteil an manipulierten Autos ausmachen, einen Vergleich erreicht. Er wurde teuer für VW. Rund 15 Milliarden Euro kostet diese Einigung mit Behörden und Geschädigten Volkswagen - es ist der teuerste Vergleich in der Automobilgeschichte.

Die Manipulation der größeren Motoren bei Audi war erst später aufgeflogen. Zuvor hatte Audi Börsen-Chart zeigen-Chef Rupert Stadler dies bestritten. Nun muss der VW-Konzern für eine Umrüstung der Modelle oder einen Rückkauf sorgen. Vergangene Woche hatte Richter Breyer dem Vorschlag der Streitparteien in dieser Frage noch nicht zugestimmt und das Thema für VW zur Hängepartie werden lassen.

Die 3,0-Liter-Motoren sind in Audis Luxusmodellen verbaut, wie auch in Geländewagen wie dem Porsche Cayenne und VW Touareg. Die Umrüstung dieser Autos ist aus Sicht von Experten deutlich aufwändiger als bei den kleineren Motoren. Audi hatte zumal eine andere Manipulation angewandt.

VW-Chef Matthias Müller will den Dieselskandal schnell abhaken und Europas größten Autokonzern wieder auf andere Themen fokussieren. Der Umbau des Konzerns ist ein gewaltiges Stück Arbeit, dass er sich vorgenommen hat. Er plant einen Strategieschwenk hin zu Elektroautos, neuen mobilen Dienstleistungen und digitalen Innovationen.

Zugleich steht der Autokonzern in Europa in der Kritik, weil er für europäische Kunden manipulierter Dieselautos lediglich eine Umrüstung anbietet, jedoch keinen Schadenersatz. Anwälte betroffener Kunden fordern zudem Garantien für eventuell später auftretende Leistungseinschränkungen oder einen Wertverlust der betroffenen Fahrzeuge, wenn sie umgebaut worden sind oder ein Softwareupdate erhalten haben. Solche Garantien lehnt VW ab.

