Zur Großbildansicht DPA Von wegen für immer verbrannt und befleckt: Der Absatz von Autos der Marke VW ist auf Sicht von neun Monaten weltweit wieder gewachsen - trotz Dieselskandal

Starke Verkäufe im Monat September haben die Auslieferungen der Volkswagen-Kernmarke auf Jahressicht erstmals ins Plus gehoben. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen 4,375 Millionen Pkw mit dem VW -Logo an Kunden auf der ganzen Welt - 0,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit.

Im September selbst kletterte der Absatz um 6,7 Prozent. Einen Monat zuvor, Ende August, hatten die Verkäufe der Kernmarke auf Jahressicht noch stagniert (minus 0,2 Prozent).

Vertriebschef Jürgen Stackmann betonte am Freitag zur Erklärung der Zahlen die wichtige Rolle Chinas, wo VW rund jedes zweite Auto absetzt. Das Reich der Mitte wuchs im September um 23 Prozent, auf Jahressicht sind es gut 11 Prozent Verbesserung.

In der Europäischen Union verlor Volkswagen im september als auch auf Sicht von neun Monaten dagegen Marktanteile. Die Hausmarke VW wuchs im September zwar mit 3,3 Prozent, damit aber deutlich schwächer als der Mark (7,2 Prozent). Der Marktanteil des Konzerns im bisherigen Jahresverlauf sank von 24,9 Prozent in den ersten neun Monaten des Vorjahrs auf 23,8 Prozent.

