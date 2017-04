Aktie klettert VW überrascht mit hohem Quartalsgewinn

Volkswagen: Hoher Gewinn in Q1

Abgasskandal - war da was? Europas größter Autobauer Volkswagen Börsen-Chart zeigen ist mit deutlich mehr Gewinn in das laufende Jahr gestartet als zunächst erwartet. Der Betriebsgewinn habe nach drei Monaten bei 4,4 Milliarden Euro gelegen, teilte der Wolfsburger Konzern am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

Wesentlicher Grund für das Übertreffen der Markterwartungen sei eine Verbesserung des Ergebnisses der Hauptmarke VW, das bei 0,9 Milliarden Euro gelegen habe. Auch die übrigen Marken des Konzerns hätten gut abgeschnitten. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Volkswagen. Demnach soll die operative Rendite zwischen 6,0 und 7,0 Prozent liegen.

Anleger zeigten sich hocherfreut. Die VW-Aktie baute in einem insgesamt schwächeren Gesamtmarkt ihre Kursgewinne zeitweise auf mehr als 3 Prozent aus und war damit mit Abstand der stärkste Wert im Dax Börsen-Chart zeigen.

la/dpa

