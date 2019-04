Martin Winterkorn Er hat das größte deutsche Unternehmen fast neun Jahre geleitet; er saß im Beratergremium des chinesischen Premierministers. Heute kann Martin Winterkorn nicht mal mehr zur Abschlussfeier seines Sohnes an der kalifornischen Stanford University fliegen. Er ist in den USA wegen Betrugs angeklagt. In Deutschland befragte ihn der Untersuchungsausschuss des Bundestags, strafrechtlich ermitteln die Staatsanwaltschaften in Braunschweig und Stuttgart unter anderem wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. Lesen Sie hier die gesamte Geschichte: Die Geächteten