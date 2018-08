Volkswagen hat Lieferschwierigkeiten Elektroautos werden erst 2019 ausgeliefert

Zur Großbildansicht DPA Fertigungsstrecke im Volkswagen-Werk in Wolfsburg

Wegen Problemen mit der Zertifizierung sind bei Volkswagen Börsen-Chart zeigen bis Ende dieses Jahres keine Hybrid- und Erdgasfahrzeuge bestellbar. Für Fahrzeuge mit Hybrid- oder Erdgasantrieb nehme der Autobauer derzeit keine Bestellungen mehr an, sagte ein VW-Sprecher der "Welt am Sonntag". Bei Elektrofahrzeugen gibt es nach Konzernangaben aufgrund der hohen Nachfrage verlängerte Lieferzeiten, jetzt bestellte Elektroautos können daher erst Anfang 2019 ausgeliefert werden.

Ein Konzernsprecher hob am Sonntag hervor, Elektroautos könnten "normal" weiter bestellt werden und würden auch in diesem Jahr ausgeliefert, wenn sie frühzeitig bestellt wurden. Allerdings hätten sich die Lieferzeiten verlängert, weswegen die Kapazitäten bereits erhöht worden seien. So dauert es beim Modell E-Up demnach derzeit etwa fünf Monate nach Bestellung, bis der Wagen ausgeliefert wird. Beim E-Golf sind es sieben Monate Lieferzeit.

Dem Bericht zufolge konnte Volkswagen nicht alle Modelle umweltfreundlicher Autos rechtzeitig nach den neuen Vorschriften zertifizieren, da die Prüfstände als Spätfolge des Abgasskandals ausgelastet seien.

Dass ausgerechnet die als umweltfreundlicher geltenden Hybrid-, Erdgas- und Elektroautos nicht mehr lieferbar sind, liegt dem Sprecher zufolge daran, dass sie vergleichsweise selten verkauft werden und daher nicht mit Priorität behandelt wurden. Hybridfahrzeuge werden wegen bevorstehender Modellwechsel erst ab 2019 wieder bestellbar sein, präzisierte der Konzernsprecher am Sonntag.

