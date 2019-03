"Wir müssen mit unseren Autos deutlich mehr Geld verdienen": Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess in Wolfsburg

Volkswagen-Konzern-Betriebsratschef Bernd Osterloh stellt Bedingungen für den weiteren Umbau: sichere Jobs für alle VW-Werke bis Ende 2028. Zur Betriebsversammlung in Wolfsburg vor bis zu 20.000 Kollegen geht Osterloh mit der Forderung deutlich über bislang erreichte Kompromisse hinaus.

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat für die Kernmarke VW Pkw zehn Jahre Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 gefordert. Dies sei die Bedingung für den digitalen Umbau des Unternehmens, sagte er am Mittwoch bei der Betriebsversammlung vor Tausenden von Beschäftigten.

Gelten solle dies für alle deutschen VW-Standorte: "Wir wollen hier gleiche Sicherheit für alle Volkswagen-Beschäftigten." Damit würden die bisherigen Regelungen angeglichen - bislang gibt es die Garantie bis Ende 2025 aus dem "Zukunftspakt" genannten Sparpaket sowie die Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 für die Werke Emden und Hannover.

Der Hintergrund: Volkswagen hatte angekündigt, dass in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen wegfallen sollen. Mit automatisierten Routinearbeiten, Materialeinsparungen und geringerer Modellvielfalt sollten von 2023 an die Kosten weiter sinken und die Gewinnverbesserung um 5,9 Milliarden Euro jährlich steigen. Vorgesehen ist demnach, dass Stellen beim altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern nicht neu besetzt werden. Ziel des Vorstands ist es es, durch den Stellenabbau finanziellen Spielraum zu gewinnen, um zusätzliches Geld in Zukunftstechnologien stecken zu können.

Bernd Osterloh

VW-Konzernchef erklärte auf der Betriebsversammlung, dass der Megatrend Digitalisierung seiner Einschätzung nach vor allem in der Verwaltung des Autogiganten Arbeitsplätze kosten werde. Mit moderner IT ließen sich viele Routinearbeiten und Prozesse automatisieren, sagte er vor 20.000 Beschäftigten. "Klar ist: dadurch werden auch in der Verwaltung Arbeitsplätze wegfallen." Dies werde etwa über Altersteilzeit sozialverträglich gelöst werden. Diess betonte, er stehe zur Beschäftigungssicherung bis 2025.

Nach Worten des Vorstandschefs steht Volkswagen vor einem schwierigen Jahr. "Es wird nicht leicht, unsere Ziele für 2019 zu schaffen", sagte er. Dieselkrise, Brexit, der Handelsstreit mit den USA und eine schwächere Konjunktur böten schwierige Bedingungen. Dennoch müsse der Tanker Volkswagen einen neuen Kurs einschlagen, um bei den Themen autonomes Fahren und Elektromobilität vorne mit dabei zu sein.

"Wir müssen mit unseren Autos deutlich mehr Geld verdienen, um in die Zukunft investieren zu können. Wir müssen schlanker, beweglicher, schneller werden, um beim Tempo der neuen Wettbewerber mitzuhalten". Zu der neuen Forderung des Betriebsratschef äußerte sich der Manager nach bis Mittwochmittag vorliegenden Informationen zunächst nicht.

"Ein Team. Eine Familie" : So lautete die Aufschrift auf den T-Shirts zur Betriebsversammlung im Oktober 2015. Ob die Mitarbeiter das angesichts verschärfter Sparanstrengungen noch so empfinden?

Betriebsratschef Osterloh hatte verärgert auf die Ankündigung des geplanten zusätzlichen Stellenabbaus reagiert. "Ehe der Betriebsrat in Gespräche mit dem Vorstand einsteigt, wollen wir Antworten auf unsere Fragen hören", hatte er zuvor erklärte. Der Vorstand sei bisher nicht in der Lage gewesen, die Größenordnung von bis zu 7000 Stellen zu erläutern. Er sprach von Managementfehlern. Als Beispiel nannte er Milliardenverluste wegen des neuen Abgastests WLTP, die nicht die Belegschaft zu verantworten habe.

Anteilseigner Niedersachen im Aufsichtsrat kritisiert Management

Bereits im Herbst 2016 hatte VW bei der Marke mit der Arbeitnehmerseite ein großes Sparprogramm verabredet, das bis Ende 2020 läuft und den weltweiten Abbau von 30.000 Stellen vorsieht. "Dass in den letzten Tagen darüber hinaus über einen weiteren Arbeitsplatzabbau bei Volkswagen öffentlich diskutiert wurde, bevor es auch nur substanzielle und intern abgestimmte Planungen gibt, halte ich für einen Fehler", hatte ebenso der der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisier, der als Regierungschef des Anteilseigners Niedersachsen im Aufsichtsrat des Konzerns sitzt.

