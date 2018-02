Eckdaten für 2017, Aufsichtsrat tagt VW trotz Dieselkrise mit mehr Gewinn und Dividende

Der Volkswagen -Konzern mag an vielen Baustellen zu arbeiten haben - aber auf den Lauf im Tagesgeschäft können sich die Wolfsburger laut Analysten verlassen. Bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn dürfte der Dax -Konzern im vergangenen Jahr die Werte aus dem Jahr 2014 getoppt haben, als die Dieselaffäre um manipulierte Abgastests noch nicht aufgeflogen war.

Bezeichnend aber ist, dass Volkswagen-Vorstandschef Matthias Müller an diesem Freitag (23. Februar) den Aufsehern nicht nur Auskunft über den Geschäftsverlauf geben soll, sondern auch über die umstrittenen Tierversuche mit Diesel-Abgasen an Affen, die VW sowie Daimler und BMW mitfinanziert hatten.

Allgemein erwartet wird, dass VW nach der Sitzung des Aufsichtsrates auch erste Eckdaten für 2017 vorlegen wird. Nach Schätzungen der 15 von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hat der Umsatz fast 231 Milliarden Euro erreicht und wäre damit im Vorjahresvergleich um gut 6 Prozent gewachsen.

Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen sollte demnach um rund ein Fünftel auf 17,7 Milliarden Euro nach oben geklettert sein.

Mehr als 11 Milliarden Euro Gewinn erwartet

Auch unter dem Strich stehen mit 11,5 Milliarden Euro Gewinn diesmal wohl mehr als im letzten vollen Jahr vor dem Dieseldesaster, als es 10,8 Milliarden waren. 2015 hatte VW unter dem Eindruck milliardenschwerer Belastungen einen auf die Aktionäre entfallenden Verlust von 1,6 Milliarden Euro eingefahren, 2016 dann wieder 5,1 Milliarden verdient. Für die Folgen des Abgasskandals hat VW bisher schon mehr als 25 Milliarden Euro an Kosten verbucht.

Dass es an sich ordentlich läuft, führt Analyst Michael Raab von Kepler Cheuvreux auf die Kostensenkungen bei der Kernmarke VW zurück, aber auch auf neue Modelle bei vielen anderen wichtigen Marken. Auch dieses und das kommende Jahr sei VW damit gut gewappnet, sich besser zu entwickeln als die weltweite Autoproduktion. Zusätzlich gebe die Erholung der vormals eingebrochenen Märkte Brasilien und Russland weiteren Rückenwind.

Unter anderem spielen auch die Diskussionen um den Diesel sowohl im europäischen Ausland, aber insbesondere auch weltweit keine so große Rolle wie in Volkswagens Heimat Deutschland. VW kann sich mit seinen 12 Fahrzeugmarken auf ein breites Angebot weltweit stützen, erneut ist der Konzern mit 10,7 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen im vergangenen Jahr der weltgrößte Autobauer gewesen.

Vorsichtiger Ausblick

Trotz guter Vorzeichen rechnen Analysten aber wieder mit einem vorsichtigen Ausblick. Im Vorjahr hatte Finanzchef Frank Witter zunächst 6 bis 7 Prozent Umsatzrendite im Konzern als Ziel ausgegeben, zuletzt galten vor Sondereinflüssen mehr als 7 Prozent als Richtlinie. Das sollte mit knapp 7,7 Prozent locker geklappt haben. Und auch wenn JPMorgan-Analyst Jose Asumendi für 2018 mit 7,6 Prozent rechnet, dürfte sich das Management aus seiner Sicht zunächst nur auf eine Bandbreite von 6,5 bis 7,5 Prozent verpflichten wollen.

Auch bei der Kernmarke könnte Markenchef Herbert Diess trotz der Sparerfolge vorsichtig bleiben und 3,5 bis 4,5 Prozent Rendite anpeilen. Auch da sieht Asumendi die Marke mit dem blauen VW-Logo bereits am oberen Ende. 120 000 VW-Beschäftigte bekommen ab Mai aber auch 4,3 Prozent mehr Geld, hinzu kommen Einmal- und Zusatzzahlungen. Wie sehr das die Sparanstrengungen an anderer Stelle womöglich zunichte macht, wird die Anleger interessieren.

Dividende dürfte deutlich steigen

Die Dividende für das vergangene Jahr könnte aber schon einmal spürbar üppiger ausfallen als im Vorjahr, als es je Vorzugsaktie 2 Euro gab. Analysten rechnen mit rund 3,50 Euro.

Womöglich spielen die Zahlen aber am Freitag auch wieder nur eine untergeordnete Rolle. Schließlich befindet am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Innenstädten in der Luft weiter in Frage kommen und wer dafür Sorge zu tragen hat. Das könnte die Aktien der deutschen Autobranche vor dem Wochenende spürbar in Bewegung bringen.

