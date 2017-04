Leserumfrage zur Elektromobilität Und wie halten Sie's mit Elektroautos?

Zur Großbildansicht Getty Images Alles auf grün: Die zweite Generation der Elektroautos bietet größere Reichweiten zu günstigeren Preisen

Der Elektroautopionier Tesla? Ist an der Börse mittlerweile mehr wert als der US-Autoriese General Motors, obwohl GM im vergangenen Jahr hundertmal mehr Pkw verkaufte als die Kalifornier. Die Botschaft der jüngsten Automessen? Ob VW, Daimler, BMW, GM oder Renault-Nissan: Sämtliche großen Autohersteller wollen nun reichweitenstarke Elektroautos auf den Markt bringen. Und das nicht in ferner Zukunft, sondern in den kommenden drei Jahren.

Das Zeitalter der Elektroautos scheint nun anzubrechen - zumal auch strengere Abgasregelungen den Druck auf die Hersteller erhöhen. Bislang waren Elektroautos ein teures Vergnügen, dass sich nur wohlhabende und umweltbewusste Privatkäufer leisten konnten. Die Reichweiten der Autos langten gerade mal für den Stadtverkehr. Beides soll sich bald ändern, verspricht die Autobranche.

Doch welchen Aufpreis werden Autokäufer zahlen, um emissionsfrei und leise über den Asphalt zu rollen? Welche deutsche Automarke wird vom Stromer-Zeitalter am meisten profitieren? Das wollen wir in einer Leserumfrage herausfinden, die unser Partner Civey nach wissenschaftlichen Kriterien gestaltet hat:

