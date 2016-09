Pittsburgh - Mekka des autonomen Fahrens Uber testet erstmals selbstfahrende Taxis

Wie Pittsburgh zum Mekka des autonomen Fahrens wurde.

Als sich Bill Peduto am Mittwochmorgen auf den Rücksitz des weißen Ford Fusions vor seinem Rathaus setzte, war das einer der schönsten Momente seiner Amtszeit. Die Sonne schien, Peduto lächelte. Der Bürgermeister von Pittsburgh ließ sich zunächst in ein Gewerbegebiet chauffieren, danach ging es in den Osten der Stahlstadt zur Carnegie-Mellon-Universität. Mit nie mehr als 35 Meilen pro Stunde (56 km/h) war er unterwegs, stets mit einem soliden Sicherheitsabstand zum Vordermann. "Eine ruhige, geschmeidige Fahrt", resümiert Peduto.

In Detroit, München oder Sindelfingen dürfte man aufmerksam beobachtet haben, was da in Pittsburgh gerade vor sich geht. Peduto war nicht mit seinem Fahrer unterwegs sondern in einem Wagen des kalifonischen Start-ups Uber, das weltweit das Taxigewerbe angreift. Das Besondere: Der Ford war den größten Teil der Strecke autonom unterwegs. Seit Mittwoch können ausgewählte Uber-Kunden wie Peduto mit ihrer Smartphone-App auf Wunsch ein selbstfahrendes statt ein konventionelles Auto buchen . Die Fahrt ist für sie dann kostenlos.

Für Uber und seinen umstrittenen CEO Travis Kalanick beginnt mit diesem Schritt gewissermaßen das Endspiel um die Zukunft der Mobilität. Unabhängig von seinen derzeit 1,5 Millionen Fahrern wäre das Unternehmen (aktuelle Bewertung: 68 Milliarden US-Dollar) in seinem weltweiten Expansionsdrang kaum noch zu stoppen. Wenn Kalanick es vor der Autoindustrie schaffen sollte, die Technik für selbstfahrende Autos zur Marktreife zu führen, hätte er Konzerne wie General Motors Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Börsen-Chart zeigen oder Toyota Börsen-Chart zeigen zudem in ihrem Kerngeschäft vorgeführt.

Soweit ist Uber allerdings noch lange nicht. Derzeit sind es nur eine Hand voll autonomer Fusions, die das Unternehmen auf Pittsburghs Straßen fahren lässt. Bald sollen bis zu 100 nachgerüstete Volvo-SUVs folgen. Neben der Partnerschaft mit dem schwedischen Autokonzern wurde im August bekannt, dass Uber das Start-up Otto gekauft hatte, das an fahrerlosen Lastwagen arbeitete. Den offiziellen Blogbeitrag zum Pittsburgh-Projekt hatte neben Kalanick der Otto-Co-Gründer Anthony Levandowski unterschrieben. Levandowski forschte einst auch für Google Börsen-Chart zeigen am selbstfahrenden Auto.

Testwagen in Pittsburgh sollen Daten sammeln

Ubers Testwagen in Pittsburgh sollen - neben dem Werbeeffekt - Daten sammeln und die Öffentlichkeit mit der ungewohnten Technologie vertraut machen. Auf Fahrer- und Beifahrersitz überwachen Uber-Mitarbeiter die Tour, über einen roten Knopf lässt sich die Automatik notfalls abstellen. Bei komplizierteren Situationen (z.B. bei Menschen auf der Straße, schlechten Wetterverhältnissen oder der Auffahrt auf eine Brücke) übernimmt der Mensch das Steuer.

John Dolan gibt sich skeptisch, wenn man ihn auf das Uber-Projekt anspricht. Dolan ist leitender Ingenieur am Institut für Robotik der Pittsburgher Carnegie-Mellon-Universität (CMU). Er forscht seit über 25 Jahren an autonomen Fahrzeugen, ein von ihm und seinen Kollegen modifizierter Cadillac fuhr etwa bereits vor zwei Jahren testweise Politiker durch Washington D.C. .

Es gibt weltweit kaum eine Institution, die in diesem Segment einen ähnlich legendären Ruf genießt. Uber warb der CMU gleich 40 Forscher ab, Konzerne wie Google oder Apple Börsen-Chart zeigen bedienen sich ebenfalls gern unter den Absolventen. "Ich glaube, dass auch Uber noch sehr weit davon entfernt ist, irgendwann Level 4 zu erreichen", sagt Dolan, auch wenn der kurzfristige Fortschritt beeindruckend sei. Level 4, das würde bedeuten, dass der Fahrer sich nach der Zieleingabe zu einem Nickerchen auf die Rückbank legen könnte. Selbst optimistische Experten glauben, dass dieser Reifegrad in den kommenden zehn Jahren nicht erreicht werden kann.

Wer Dolan zuhört, weiß warum.

