Berichte über lange Problemserie bei Uber-Testfahrten War Uber bei Roboterauto-Tests zu leichtsinnig?

Zur Großbildansicht REUTERS Mitarbeiter der US-Behörde NTSB untersuchen das Uber-Roboterauto, das einen tödlichen Unfall verursachte

22





Eine Serie von gravierenden Technik-Problemen, trotzdem weniger Sicherheitsfahrer an Bord: Berichte von US-Medien zeichnen eine Woche nach dem tödlichen Crash eines Roboterautos von Uber ein erschreckendes Bild des Uber-Testprogramms.

Laut einem Bericht der "New York Times" kämpften das Roboterwagen-Programm des Fahrdienst-Vermittlers bereits seit Monaten mit erheblichen Problemen. Die selbstfahrenden Fahrzeuge hätten unter anderem Schwierigkeiten bei Baustellen und neben Sattelschleppern gehabt, schrieb die Zeitung am Wochenende unter Berufung auf interne Unterlagen von Uber. Außerdem hätten menschliche Sicherheitsfahrer häufiger als angestrebt die Kontrolle übernehmen müssen.

Ähnlich lautet der Tenor des US-Wirtschaftsmagazin Fortune über das Testprogramm. Seit mehr als 12 Monaten versagten Ubers Roboterautos öfter und schwerwiegender als die selbstfahrenden Autos der Konkurrenz, heißt es bei Fortune. Im Dezember 2016 habe ein selbstfahrendes Uber-Testfahrzeug etwa eine rote Ampel in San Francisco überfahren - aufgrund einer Fehlfunktion des Selbstfahr-Systems, wie Uber später zugeben musste.

Wie das Internet-Magazin Recode im März berichtete, zeigte ein interner Uber-Bericht, dass die Uber-Sicherheitsfahrer deutlich häufiger eingreifen mussten als bei Testprogrammen der Konkurrenz. Und nur ein paar Tage vor dem Crash in Arizona, bei dem ein Uber-Roboterwagen bei einer nächtlichen Testfahrt eine Frau tötete, hatte ein weiteres Uber-Fahrzeug einen Unfall: In Pittsburgh fuhr ein Uber-Fahrzeug im Selbstfahr-Modus in ein anderes Fahrzeug - wobei noch nicht klar ist, wer an dem Unfall schuld ist.

Hoher Druck für Uber-Ingenieure

Diese Berichte weisen laut Fortune auf tiefgreifende interne Probleme bei Ubers Roboterauto-Testprogramm hin. Doch Uber ist laut New York Times im Herbst dennoch dazu übergegangen, die Roboterwagen nur mit einem Sicherheitsfahrer statt mit zwei Mitarbeitern an Bord auf Testfahrten loszuschicken. Die zweite Person war dafür zuständig, die Fahrzeugdaten zu überwachen.

16





Die Firma habe angestrebt, zum Dezember einen kommerziellen Fahrdienst mit selbstfahrenden Autos an den Start zu bringen, hieß es. Das Ziel habe für Druck gesorgt. Außerdem hätten die Verantwortlichen den neuen Uber-Chef Dara Khosrowshahi bei einem für April geplanten Besuch in Arizona mit einer reibungslosen Fahrt beeindrucken wollen. Khosrowshahi soll nach seinem Amtsantritt im vergangenen September erwogen haben, die Roboterwagen-Entwicklung bei Uber einzustellen.

Seite 1 von 2 1. Teil: War Uber bei Roboterauto-Tests zu leichtsinnig?

War Uber bei Roboterauto-Tests zu leichtsinnig? 2. Teil: Konkurrent Waymo: Unsere Technologie hätte Situation gemeistert