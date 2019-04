Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei den Kommunalwahlen gerade eine heftige Wahlschlappe erlitten. Wirtschaftlich steht die Türkei schon länger unter Druck. An einem Projekt hält der Präsident aber fest: Bis 2021 soll es in der Türkei eine eigene inländische Automarke geben. Das "Nationalauto"-Projekt, von Spöttern auch gerne als "Erdo-Auto" bezeichnet, wird von einem Konsortium aus fünf türkischen Unternehmen vorangetrieben. Geführt wird die Holding von einem CEO, der jahrzehntelang für Bosch gearbeitet hat. Wie die Pläne für die eigene türkische Automarke vorankommen und welche Hürden es noch gibt, erklärt der Chef des türkischen Autozuliefererverbands, Alper Kanca.

manager-magazin.de: Herr Kanca, starten wir mit einer grundsätzlichen Frage: Weltweit gibt es Dutzende Autohersteller, die von günstigen Neuwagen bis hin zu Oberklasse-Fahrzeugen alles abdecken. Warum braucht die Türkei da noch eine eigene inländische Automarke?

Alper Kansa Taysad

Alper Kanca: Zwar betreiben viele große Autohersteller Werke in der Türkei. Daimler, Ford, Fiat und Toyota produzieren im Land, jährlich werden in der Türkei 1,5 Millionen Autos hergestellt. Aber der Wunsch nach einer eigenen Automarke hat eine lange Historie. Neuwagen sind in der Türkei wegen hoher Steuern eher teuer. In der Türkei kommen 150 Fahrzeuge auf 1000 Menschen, in Deutschland sind es 550 Fahrzeuge. Wir haben also einen großen Nachholbedarf. Wenn wir ein nationales Auto bauen, das preislich günstig ist, würden sich viel mehr Türken einen Neuwagen leisten können.

Wie weit sind in dem Nationalauto-Projekt bereits türkische Zulieferer involviert?

Im Februar haben an einer unser Konferenzen auch ein Vertreter des Nationalauto-Konsortiums teilgenommen. Er hat die Zulieferer zum ersten Mal eingeladen, mit ihm in Kontakt zu treten. Seit einem Monat sprechen unsere Mitglieder mit dem Konsortium. In ein paar Monaten werden unsere Mitglieder wissen, für welche Teile sie in Frage kommen.

Können Sie ein paar Eckdaten zu dem geplanten Wagen nennen?

Aus mehreren Meetings mit Vertretern des Nationalauto-Konsortiums habe ich ein paar Informationen zusammengetragen. Das erste Modell wird ein rein batteriegetriebener SUV, also ein Elektroauto. Wie günstig der Wagen sein wird, ist noch offen. In der Türkei sind Neuwagen aber doppelt so teuer wie in Deutschland - nicht wegen des Einkaufspreises, sondern wegen der Besteuerung. Der türkische Staat sieht Autos als Luxusgüter. Im vergangenen Jahr begann der Staat, die Steuern für Elektroautos zu senken. Letztlich wird man wohl die Steuern für E-Autos so weit heruntersetzen, dass das Nationalauto für den durchschnittlichen türkischen Verbraucher günstiger sein wird als etwa ein neuer VW Golf mit Verbrennungsmotor.

Wer ist die Zielgruppe für das erste Modell? Sind das eher Metropolenbewohner - oder Menschen in ländlichen Regionen?

Das wird sicherlich kein Landauto, sondern ein Stadtauto für die türkische Mittelschicht und etwas darunter. Das sind Leute, die über ein Haushaltseinkommen zwischen 1000 und 1800 Euro pro Monat verfügen.