Besonders in Asien und Europa erfolgreich Toyota steigert Gewinn etwas langsamer als Volkswagen

Zur Großbildansicht REUTERS Autos von Toyota sind in China gefragt. Hier hat der japanische Autobauer mit die größten Wachstumsraten

Dank vor allem steigender Verkäufe in Asien hat Toyota zwischen April und Juni deutlich mehr verdient. Sorgen bereiten dem VW-Konkurrenten und weltweit drittgrößten Autobauer die Importzölle in den USA - auch wenn Toyota bereits gut die Hälfte des US-Absatzes vor Ort produziert.

Ein starkes Auslandsgeschäft und Einsparungen haben Toyota im ersten Geschäftsquartal (April bis Juni) deutliche Gewinne eingebracht. Wie der Autobauer am Freitag mitteilte, erwirtschaftete er im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus beim Betriebsgewinn (Ebit) von 18,9 Prozent auf 682,7 Milliarden Yen (5,27 Milliarden Euro). Zum Vergleich: Volkswagen baute im gleichen Zeitraum seinen Betriebsgewinn um rund 23 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro aus. Der Hersteller des Hybridwagens Prius und der Luxusmarke Lexus erfüllte damit die Erwartungen für das laufende Finanzjahr.

Die Umsätze von Japans größtem Autohersteller stiegen um 4,5 Prozent auf 7,36 Billionen Yen (56,88 Milliarden Euro). Der Volkswagen-Konzern wiederum hatte den Umsatz um 3,4 Prozent auf 61,1 Milliarden Euro hochgeschraubt.

Zu Beginn seines Geschäftsjahres war Toyota besonders in Asien erfolgreich, wo der Konzern die Erträge um 40 Prozent steigerte. Stark war der Konzern vor allem in China und Thailand. Auf dem Heimatmarkt Japan lief es dank Einsparungen ebenfalls rund. In Nordamerika, dem größten Markt der Japaner, schrumpften die Erträge dagegen um 29 Prozent, weil sich Toyota mit Preisabschlägen gegen einen schrumpfenden Markt stemmte.

VWs Geheimwaffe in China heißt Lavida Platz 10: VW Jetta Hierzulande hatte der Jetta lange das Image eines Rentnerautos, in den USA und auch in China verkauft sich die vom VW Golf abgeleitete Limousine nach wie vor gut. 142.480 Jetta-Exemplare haben die Wolfsburger von Januar bis Juni chinaweit verkauft, zeigt eine Zusammenstellung von Bestsellingcarsblog.com. Das waren zwar um 5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Doch die neue, 7. Jetta-Generation steht schon in den Startlöchern. Angeboten wird sie ausschließlich in den USA und China. Platz 9: VW Santana Ein VW-Modell dieses Namens gab es auch mal in Deutschland zu kaufen - in den 1980er-Jahren. Hierzulande war die Limousine ein Flop, in China wurde sie zum Dauerbrenner. Seit 2013 verkauft VW in China eine komplett überarbeitete Santana-Version, die mit dem Kleinwagen Skoda Rapid verwandt ist. Im ersten Halbjahr wurden in China 146.600 Fahrzeugscheine für den Santana ausgestellt, um 13 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Da ist also offenbar Musik drinnen. Platz 8: VW Tiguan Der kompakte SUV mit Golf-Genen ist Deutschlands meistverkaufter Pseudo-Geländegänger - und auch die Chinesen schätzen das Fahrzeug offenbar. Von Januar bis Juni 2018 verkauften die Wolfsburger chinaweit 147.942 Tiguan-Fahrzeuge. Im Vorjahreszeitraum waren es noch um 8 Prozent mehr. Allerdings ist die Konkurrenz im Kompakt-SUV-Bereich in China auch ziemlich hart - der aktuelle SUV-Bestseller in China stammt von einem lokalen Hersteller. Platz 7: VW Sagitar Für Außenstehende ist VWs Modellpolitik in China etwas verwirrend. Die Wolfsburger verkaufen mehrere VW Jetta-Derivate mit unterschiedlichen Namen und leicht angepasstem Design. Unter dem Blechkleid des Sagitar steckt aktuell die sechste Jetta-Generation, die wiederum auf Teilen der VW-Golf-Plattform aufbaut. Im ersten Halbjahr setzten die Wolfsburger 156.615 Sagitar-Modelle in China ab, um 11 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Eine neue Sagitar-Generation ist aber bereits in Vorbereitung. Platz 6: Toyota Corolla Seit 1966 baut Toyota den Corolla, das weltweit meistverkaufte Automodell ist mittlerweile in der 11. Generation angekommen. Auch Chinas Neuwagenkäufer schätzen die Mittelklasse-Limousine offenbar: Von Januar bis Juni leisteten sich 192.015 Chinesen einen Corolla-Neuwagen, um 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Europa wird der Wagen in leicht veränderter Form als "Auris" verkauft. Platz 5: Nissan Sylphy Europäer bekommen dieses Nissan-Modell in verkürzter Stufenheckversion als Nissan Pulsar zu sehen, in Asien und Nordamerika ist die 4,6 Meter lange Limousinenversion beliebter. In China setzte Nissan in den ersten sechs Monate des Jahres 2018 210.584 Sylphy-Limousinen ab - ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bestsellingcarsblog.com bezieht seine China-Zahlen vom Verband der chinesischen Autohersteller CAAM. Platz 4: Baojun 510 Unter dem Blechkleid des gerade mal vier Meter langen SUV steckt einiges US-Know-How, denn die Marke Baojun ist ein Joint Venture von General Motors und seinen chinesischen Partnern BAIC und Wuling. Der Klein-SUV steht auf der Plattform des Chevrolet Sail, der wiederum Gene des Opel Corsa in sich trägt. Zuletzt explodierten die Absatzzahlen des Baojun 510 geradezu - wozu auch der Basispreis unter 10.000 Euro beiträgt. Im ersten Halbjahr verkaufte Baojun 216.742 Exemplare des 510, um satte 111 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Platz 3: Haval H6 Die Marke Haval gehört zum chinesischen Autohersteller Great Wall. Deren SUV H6, der in etwa so groß wie VWs Tiguan ist, trifft die Nachfrage der chinesischen Kundschaft. Im ersten Halbjahr verkaufte Haval 218.653 Stück seines Bestsellers. Das waren zwar um 3 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2017 - doch der H6 ist das einzige Fahrzeug eines rein chinesischen Herstellers in den Top 10. Havals Erfolgsrezept: Teile bei westlichen Zulieferern einkaufen und zu akzeptablen Modellen zusammenfügen. Platz 2: Wuling Hongguang Sieben bis acht Personen haben in Chinas Version eines günstigen Familientransporters Platz: Die Basisversion kostet deutlich unter 10.000 Dollar. Unter dem Blechkleid steckt US-Technik, denn auch an der Marke Wuling ist GM in Form eines Joint-Ventures beteiligt. Im ersten Halbjahr setzte Wuling 240.319 Stück seines bereits leicht angegrauten Minivans ab, um 8 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Dabei verkauft die Marke seit Ende 2017 auch eine SUV-Variante ihres Transporters, der in Van-Version vor allem von Gewerbetreibenden genützt wird. Platz 1: VW Lavida Die Wolfsburger sind in den Top 10 ohnedies zahlrecht vertreten - doch dieses Modell ist ihr aktueller Absatzkönig: Auf 241.433 verkaufte Lavida-Exemplare kam VW im ersten Halbjahr. Zwar waren dies um sechs Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum - doch es reichte, um den Minivan Hongguang knapp auszustechen ... ... die erste, ab 2008 verkaufte Lavida-Generation wurde ausschließlich für China entwickelt - auf Basis der damals nicht mehr ganz taufrischen Golf IV-Plattform. Seit 2013 läuft die zweite Generation des Lavida von den Bändern - nun mit frischer Technik, die von der sechsten Generation des VW Jetta stammt. Die Kombi-Variante nennt sich übrigens Gran Lavida.

"Mit Blick auf eine Reduzierung der Fixkosten machen wir beständig Fortschritte, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen", teilte Toyota-Manager Masayoshi Shirayanagi mit. Für das Gesamtjahr rechnet der japanische Vorzeigekonzern wegen des stärkeren Yen-Kurses weiterhin mit einem Gewinnrückgang von 4,2 Prozent auf 2,3 Billionen Yen.

Vergangene Woche hatte Toyota mitgeteilt, dass die weltweiten Verkäufe im ersten Halbjahr 2018 um 1,6 Prozent auf einen Rekordwert von 5,2 Millionen Fahrzeugen gestiegen seien. Grund sei die enorme Nachfrage in China und Europa. Die Renault-Nissan-Mitsubishi-Gruppe verkaufte im gleichen Zeitraum mit 5,54 Millionen Autos die meisten Fahrzeuge, der Volkswagen-Konzern folgte mit 5,52 Millionen Autos an zweiter Stelle.

Sorgen bereiten dem weltweit drittgrößten Autobauer die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Importzölle. Toyota verkauft mehr Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten als jeder andere japanische Autohersteller und wäre deshalb von solchen Abgaben besonders betroffen. Der Konzern stellt etwa die Hälfte seiner dort verkauften Autos in den USA her, die übrigen Fahrzeuge werden aus Japan, Kanada und Mexiko importiert.

