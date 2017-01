Roboterautos Toyota spricht aus, was andere verschweigen

AP

Es sieht reichlich futuristisch aus, hat einen Zukunft verheißenden Namen und auch noch künstliche Intelligenz an Bord. Mit seinem Showcar Concept-i hat Toyota Börsen-Chart zeigen einen Hingucker auf die Elektronikmesse CES gestellt. Im Armaturenbrett haust der elektronische Assistenz namens Yui. Dessen künstliche Intelligenz soll den Fahrzeuginsassen das Fahren angenehmer machen, ihre Vorlieben lernen und auch noch mit der Umwelt kommunizieren.

Ein sprechendes, lernendes Auto also - damit lässt es sich nicht nur bei amerikanischen Messebesuchern punkten. Doch für Aufsehen in den Medien sorgten nicht nur die künstliche Intelligenz, sondern auch die deutlichen Aussagen eines ranghohen Toyota-Ingenieurs. Gill Pratt, Leiter von Toyotas im vergangenen Jahr gegründeten Forschungsinstitut, schockte Technik-Apologeten mit einer ernüchternden Aussage zum autonomen Fahren: Vom Zeitalter völlig selbstfahrender Roboterautos sei man noch ein großes Stück entfernt, so Pratt.

Toyota starte nun erst mal mit sogenannter Level 2-Autonomie in seinen Neuwagen, führte der Chef des Toyota-Forschungsinstitut aus. Darunter versteht die Autobranche teilautomatische Funktionen - wie etwa automatisches Einparken, Spurhalten und Stauassistenten, die den Abstand zum vorderen Fahrzeug automatisch einhalten können. Natürlich streben auch die Japaner - wie ihre deutschen und amerikanischen Konkurrenten - nach Level 5-Autonomie. Damit sind Fahrzeuge gemeint, bei denen der Fahrer nur mehr das Ziel festlegt. Das Auto meistert den Weg - und jede Fahrsituation - ohne menschlichen Eingriff.

Doch bis dahin sei es noch ein weiter Weg, gab Pratt zu. "Ich muss das einmal glasklar sagen", erklärte er. Level-5-Autonomie sei "ein wunderbares Ziel. Aber niemand von uns in der Automobilindustrie oder der IT-Branche ist dabei, echte Level-5-Autonomie zu erreichen. Wir sind noch nicht mal nahe dran", so Pratt.

Konkurrenz suggeriert etwas anderes - mit geschickt gedrehten Aussagen

Pratt klingt damit doch deutlich zurückhaltender als etwa Google, das seine Roboterauto-Ambitionen nun im Subunternehmen Waymo gebündelt hat. Google will komplett selbstfahrende Autos auf den Markt bringen - und das möglichst noch in diesem Jahrzehnt.

Zwar hat der IT-Riese seine radikaleren Ideen zuletzt etwas gestutzt. Ursprünglich sollten die Google-Roboterautos ohne Pedale und Lenkrad ausgeliefert werden. Nun will der Konzern diese beiden Dinge doch in seine Fahrzeuge einbauen und begründet dies mit gesetzlichen Vorschriften. Doch Waymo-CEO John Krafcik erklärte noch im Dezember, dass sein Unternehmen dem echten Roboterauto näherkomme. "Wir machen uns bereit. Und wir wollen das die Welt wissen lassen", sagte er vor wenigen Wochen bei einer Presseveranstaltung.

Waymo hat sich Fiat Chrysler als Autopartner geangelt und will in diesem Jahr eine Flotte neuer, selbstfahrender Chrysler-Minivans auf der Straße testen. Tesla liefert seine Neuwagen nun mit mehr Sensoren aus und verspricht, dass die Autos bald vollautonom fahren können. Renault-Chef Carlos Ghosn will bis 2020 Technologien anbieten, die teilautonomes Fahren auf Autobahnen ermöglichen sollen. Details zu den Plänen der einzelnen Hersteller finden Sie in der Bildergalerie.

Wie weit die Hersteller beim autonomen Fahren sind Eine Idee weiter - der US-Autohersteller Ford nimmt seinen eigenen Werbespruch ernst: Ab 2021 wollen die Detroiter Roboterautos in Serie bauen. Die sollen komplett selbstständig durch Städte fahren. Pedale oder ein Lenkrad soll es darin nicht mehr geben. Die Figur auf dem Bild ist übrigens Hank the Robot, Fords Kinder-Maskottchen für Automessen - und nicht der künftige "Fahrer" eines Ford-Roboterautos. Um das 2021er-Ziel zu erreichen, investierte Ford in einen Hersteller von Laser-Sensoren (im Bild ist ein solcher Sensor zu sehen, der von Ford-CEO Mark Fields gehalten hat) und einen Kartendienst, zudem hat der Autohersteller ein israelisches Unternehmen mit Fokus auf Maschinenlernen gekauft. Die Roboterautos werden zuerst nur an Flottenbetreiber geliefert, Privatkunden sollen erst danach folgen. Seine ersten autonomen Testwagen auf Basis des Ford Fusion Hybrids hat der Autohersteller auf der CES 2017 präsentiert. Seine Testflotte verdreifacht der Hersteller auf 90 Wagen - und geprüft werden sie im Winter auch auf diesem Testgelände in Michigan - der mCity, die extra für die Erprobung autonomer Autos errichtet wurde. Selbstfahrende Autos sind eines der heißesten Themen der Autobranche - wie auch die US-Technikmesse CES zeigt. Autohersteller wie etwa VW (im Bild) zeigten in Las Vegas schicke Konzeptautos mit Elektroantrieben und Innenräume für das Zeitalter, in dem Autos ohne Zutun des Fahrers selbst das Steuern übernehmen. Doch wann ist es soweit? Die Hersteller geben dazu höchst unterschiedliche Prognosen und Ansagen ab ... ... Renault-Nissan etwa hat angekündigt, bis 2020 mindestens 10 Modelle mit "signifikanten" Fähigkeiten zum autonomen Fahren anzubieten. Ab 2018 sollen Renault-Nissan-Modelle selbstständig die Spur wechseln können, bereits 2020 ... ... will Renault-Nissan Fahrzeuge vorstellen, die ohne menschliche Hilfe Verkehr in Innenstädten bewältigen können. Ob Fahrer dabei längere Zeit die Hände vom Lenkrad nehmen dürfen, verraten die Franzosen nicht. Die deutsche Konkurrenz ist in ihren Voraussagen vorsichtiger. Denn die Akzeptanz autonomen Fahrens hängt nicht nur an gesetzlichen Vorgaben, sondern an der Verlässlichkeit der Technik. Dass aktuelle Assistenzsysteme noch nicht ganz zuverlässig funktionieren, zeigte ein tödlicher Unfall eines Tesla Model S-Fahrers im Sommer 2016. Die Kalifornier bieten Fahrern seit gut anderthalb Jahren eine so genannte "Autopilot"-Funktion an. Sie hält Abstand und Spur des Vordermanns, bei einem Tippen auf den Blinker wechselt das System die Fahrspur. Mit zahlreichen Hinweisen und Bestätigungen warnt Tesla seine Kunden ... ... die Hände nicht vom Steuer zu nehmen und permanent auf den Verkehr zu achten. Doch anders als bei Konkurrenten schaltete sich der Autopilot nicht selbstständig ab, wenn der Fahrer mehrere Sekunden oder auch Minuten lang die Hände vom Steuer nahm. Das hat Tesla nun mit einem Update eingeschränkt. Denn der verunglückte Fahrer vertraute der Tesla-Technik offenbar komplett und sah sich wohl gerade einen Film auf einem tragbaren DVD-Player an, als ... ... der Autopilot einen Lkw-Anhänger auf der Fahrbahn nicht erkannte und in vollem Tempo hineinfuhr. Der Unfall sorgte für heftige Diskussionen darüber, ob Tesla mit der Wahl des Wortes "Autopilot" nicht zu viel verspricht. Der Unfall war aber klar ein Fahrerfehler. Tesla-Chef Elon Musk prognostiziert, dass vollständig autonomes Fahren bereits in zwei Jahren technisch möglich sein wird. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür fehlen allerdings noch - auch in den USA. Daimler sorgte im Frühjahr 2015 mit dem Konzeptauto F015 für Furore. Es zeigt Mercedes' Vision des komplett autonomen Fahrens. Seriennahe selbstfahrende Autos testet der Konzern seit gut einem Jahr im US-Bundesstaat Nevada. Mit Daimler-Fahrzeugen, die komplett selbständig auf Autobahnen und in Innenstädten fahren, rechnet Daimler erst ab 2030 - da geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Dabei ist Daimler gut gerüstet für das Roboterauto-Zeitalter ... ... die Vorstufe, das automatisierte Fahren, bieten die Stuttgarter bereits an. Die S-Klasse fährt auf Knopfdruck selbständig im Stau, die neue E-Klasse überholt wie der Tesla selbständig bei Betätigen des Blinkers. E-Klasse-Fahrer dürfen die Hände jedoch nur maximal 1 Minute vom Steuer nehmen, bevor sich das System deaktiviert. Bis 2020 will Daimler einen Autobahn-Autopiloten in Serie bringen, bei dem ein Fahrer nur mehr eingriffsbereit am Steuer sitzen muss. BMW zeigte auf der CES mit dem i Inside Future, wie sich die Auto-Innenräume bei autonomen Fahrzeugen verändern könnten. Seit Jahren testen die Münchener selbstfahrende Autos, auch wenn sie darum weniger Wind machen als die Konkurrenz. Gemeinsam mit Forschungspartner Continental entwickeln die Münchener einen elektronischen Kopiloten. Im Juli 2016 ... ... schloss BMW eine Allianz mit Intel und dem Kameratechnik-Spezialisten Mobileye. In der zweiten Jahreshälfte 2017 wollen die Partner 40 autonom fahrende Autos in den USA und Europa testen. Bis 2021, so heißt es nun bei den Münchenern, sollen Autos vollständig autonom fahren können. Bisher setzte BMW einen etwas anderen Schwerpunkt als seine Gegenspieler: Die autonomen Fahrassistenten sollen die BMW-Fahrer nur in unangenehmen Fahrsituationen unterstützen. Auch Audi forscht schon lange an selbstfahrenden Autos. Anfang 2015 ließen die Ingolstädter ein A7-Testfahrzeug rein computergelenkt vom Silicon Valley nach Las Vegas fahren - mit Journalisten an Bord und ohne Zwischenfälle. Auch auf der A9 zwischen Ingolstadt und Greding testet Audi das Fahrzeug. Der ab 2017 erhältliche Audi A8 soll ... ... in Staus bis 60 km/h komplett autonom fahren könne, Audi will die Geschwindigkeit für das pilotierte Fahren schrittweise nach oben schrauben. Schon 2020 will Audi ein "hochautomatisiertes" Auto auf die Straße bringen. Zudem hat Audi auch ein eigenes Start-Up. Es soll ein Roboterauto entwickeln, das ohne Lenkrad und Pedale auskommt. Bis Autos im Stadtverkehr komplett selbst fahren können, vergehen noch Jahrzehnte, meinten Audi-Techniker jedoch noch vorsichtig. Auch der US-Autoriese General Motors will bei selbstfahrenden Autos weit vorne mitmischen. Die Amerikaner forschen seit mehr als einem Jahrzehnt an Roboterautos. In Kürze testet der Konzern eine Flotte selbstlenkender Chevrolet Bolt-Elektroautos in den eher harschen Winterbedingungen in Detroit. Die Funktion "Super Cruise", einem Quasi-Autopiloten für Autobahnen, hat ... ... GM für ein Modell der Marke Cadillac geplant. Doch dessen Einführung, die ursprünglich für Ende 2016 geplant war, haben die Amerikaner verschoben. Nun soll es 2017 so weit sein. GM-Technikchef Mark Reuss rechnet damit, dass GM innerhalb von 5 Jahren vollautonome Autos an Fahrdienste ausliefern wird. Diese sollen aber nur in bestimmten, kartographierten Gebieten fahren können. In frühestens 10 Jahren sollten diese Autos auch an Privatleute verkauft werden. Auch die Audi-Mutter Volkswagen forscht seit Jahzehnten am autonomem Fahren und arbeitet dafür mit der amerikanischen Eliteuni Stanford in Kalifornien zusammen. VW hat vor sieben Jahren bereits ein 220 Kilometer langes Rennen für Roboterautos gewonnen. Seit gut einem Jahr hat VW eine Partnerschaft mit dem israelischen Unternehmen Mobileye , das sich auf automatisierte Bildverarbeitung spezialisiert hat ... ... die Kamera- und Sensortechnologien von Mobileye sollen Unfälle vermeiden helfen - und VW beim autonomen Fahren weiterbringen. In den kommenden drei Jahren stellt VW dafür 1100 IT-Spezialisten ein. ächster Schritt sind Assistenzsysteme, die bei Staus oder Autobahnfahrten das Steuer übernehmen. Laut VW werden intelligente Autos erst ab 2030 ohne Eingriff des Fahrers sicher ihr Ziel erreichen und dort einparken können. Der weltgrößte Autohersteller Toyota gibt im Wettlauf um selbstfahrende Autos nun ebenfalls mächtig Gas. Die Japaner werken seit Jahren am autonom fahrenden Pkw, nun stecken sie eine Milliarde Dollar in die Forschung für künstliche Intelligenz. Mit deren Hilfe will Toyota selbstfahrende, unfallfreie Autos entwickeln. Allerdings schränkte Toyota-Entwickler Gill Pratt auf der CES nun ein, dass vollständig selbständig durch Städte fahrende Vehikel noch ferne Utopie sind. Von einem ... ... breiten Einsatz selbstfahrender Autos sei die Branche noch weit entfernt, heißt es bei Toyota. Die einfachen Probleme seien gelöst - doch nun müsse man Autos beibringen, auf unvorhersehbare Ereignisse adäquat zu reagieren. Einen Autobahn-Autopiloten, der auch selbst überholen kann, wollen die Japaner ab 2020 in Serie anbieten. Der schwedische Hersteller Volvo setzt ebenfalls auf autonomes Fahren - und erprobt die Tücken im Stadtverkehr: Seit diesem Jahr kurven 100 Volvo-Autos im Rahmen des Projekts "Drive Me" selbstständig durch Göteburg kurven. Die Schweden rechnen damit, dass erste Selbstfahr-Funktionen in ihren Fahrzeugen bereits 2020 serienreif sein werden - und wollen bei Unfällen von selbstfahrenden Fahrzeugen die volle Haftung übernehmen. Apropos Straßentests - die unternimmt auch ein Nicht-Autohersteller längst: Seit sieben Jahren kurven die Roboterautos des IT-Riesen Google auf Kaliforniens Straßen herum. Einen Fahrer haben sie zwar an Bord, doch einen Großteil ihrer Fahrten meistern sie mit Computersteuerung. Über 50 solcher Fahrzeuge hat der Konzern auf den Straßen ... ... bisher passierten nur kleinere Unfälle. Nach langer Suche hat Google einen Autobranchen-Partner gefunden: Die Google-Technik wird in 100 Vans von Fiat Chrysler eingebaut. Google hat seine Autonomfahr-Sparte in ein eigenes Unternehmen namens Waymo ausgegliedert. Die Entwicklung von eigenen Fahrzeugen ohne Lenkrad und Pedale hat das Unternehmen allerdings gestoppt. Dafür soll bereits Ende 2017 ein kommerzieller Fahrdienst mit selbstfahrenden Autos starten.

Solche Aussagen suggerieren, dass das Zeitalter der Roboterautos in nur wenigen Jahren anbricht - doch das ist sehr, sehr optimistisch.

