Grab Toyota investiert 1 Milliarde Dollar in Fahrdienstvermittler

Zur Großbildansicht Bloomberg via Getty Images Eine Milliarde Dollar ist Toyota eine Aufstockung an dem Fahrdienstvermittler Grab wert.

Autokonzerne investieren immer mehr Geld in Fahrdienstvermittler, weil sie von diesem wachsenden Markt profitieren wollen. Jetzt hat Toyota sein Engagement bei dem VW-Konkurrenten "Grab" aufgestockt - und dafür eine Milliarde Dollar auf den Tisch gelegt.

Der japanische Autokonzern Toyota baut seine Beteiligung an dem asiatischen Fahrdienstvermittler Grab aus. Der VW-Konkurrent steckt eine Milliarde US-Dollar (850 Millionen Euro) in das Unternehmen, teilte Toyota am Mittwoch in Tokio mit. Toyota war zuvor bereits an Grab beteiligt, allerdings ist hier die Summe nicht bekannt.

Toyota machte keine Angaben darüber, wie viel Prozent an Grab es für die Milliarde bekommt. Der japanische Autobauer bekomme aber einen Platz im Verwaltungsgremium von Grab und entsendet zudem einen Mitarbeiter in den Vorstand.

Die Investition von Toyota in Grab ist ein weiterer Beleg dafür, dass Autobauer weltweit derzeit versuchen, ihr Dienstleistungsgeschäft auszubauen und so künftig weniger stark von der reinen Produktion abhängig zu sein.

Lesen Sie auch: Daimler beteiligt sich an Uber-Konkurrent Taxify

Toyota ist auch an dem amerikanischen Fahrdienstvermittler Uber und Japan Taxi beteiligt. Die Unternehmen haben ähnliche Angebote, sind aber in unterschiedlichen Regionen unterwegs. So hatte Uber erst vor kurzem sein Geschäft in Südost-Asien an Grab verkauft. Größter Grab-Rivale in Südost-Asien ist derzeit das indonesische Unternehmen Go-Jek.

Rei/dpa-afx