Tina Müller (Jahrgang 1968) ist seit August 2013 für die Adam Opel AG tätig. Sie verantwortet als Chief Marketing Officer (CMO) und Member of the Management Board der Opel Group die gesamte strategische Marken- und Produktführung des Automobilkonzerns und das europäische Urban-Mobility-Geschäft von General Motors sowie den Konnektivitätsservice "Onstar". Vor ihrem Wechsel zu Opel war Müller in der Kosmetikbranche tätig. Ihre Karriere startete sie als Trainee bei L'Oréal Deutschland und wechselte dann zunächst zu Wella. Anschließend war sie von 1995 bis 2013 17 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen für Henkel tätig, zuletzt als Corporate Senior Vice President, Regional Head West Europe und CMO im Bereich Beauty Care, wo sie unter anderem die Traditionsmarke Schwarzkopf führte.