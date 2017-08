Kalifornier brauchen Milliarden Tesla zapft für Model 3 den Bond-Markt an

Der Elektroauto-Pionier Tesla macht seine Ankündigungen war und holt über Anleihen frisches Geld ins Unternehmen. Konkret will Tesla über Firmenanleihen rund 1,5 Milliarden Dollar einsammeln. Damit hätte der Konzern aus dem kalifornischen Palo Alto eine größere finanzielle Flexibilität, um die Produktion des Model 3 hochzufahren, mit dem Tesla in den Massenmarkt einsteigen will.

Für den Wagen, der einen Grundpreis von 35.000 Dollar hat, bekommt das Unternehmen derzeit jeden Tag Tausende Vorbestellungen.

Als schnell wachsendes Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf verbrennt Tesla allerdings nach wie vor große Mengen an Kapital. Tesla hatte Ende Juni Barbestände von gut drei Milliarden Dollar, rund eine Milliarde weniger als Ende März.

Die Amerikaner, die traditionellen Autoherstellern immer stärker zusetzen, hatten im abgelaufenen Quartal ihren Umsatz mehr als verdoppelt, aber auch mehr Verlust gemacht. Neben Investitionen in eine riesige Akku-Fabrik in Nevada spielten die Vorbereitungen für den Model-3-Start dabei eine wesentliche Rolle.

Den Geschäftszahlen zufolge, die Tesla vor einigen Tagen veröffentlicht hat, stieg der Umsatz im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 120 Prozent auf 2,79 Milliarden Dollar. Gleichwohl schreibt Tesla weiter rote Zahlen. Der Verlust weitete sich auf die Rekordmarke von 336,4 Millionen Dollar von 293,2 Millionen Dollar aus.

