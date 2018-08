Umsatz steigt, aber ... Tesla-Verlust hat sich mehr als verdoppelt

Zur Großbildansicht Tesla Motors Tesla-Fabrik: Die Verluste bei Tesla steigen rasant

12





Der mit dem Anlauf der Massenproduktion seines Hoffnungsträgers Model 3 kämpfende Elektroautobauer Tesla ist im Frühjahr tiefer in die roten Zahlen geraten. Im zweiten Quartal hat sich der Verlust auf 718 Millionen Dollar (615 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt, teilte die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Im Vorjahreszeitraum lag der Fehlbetrag bei 336 Millionen Dollar. Dass Tesla das Jahr mit einem Gewinn abschließt, wie Firmen-Chef Elon Musk zuletzt versprach, ist damit unsicherer denn je.

Den Umsatz steigerte Tesla hingegen um über 40 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, bis Ende August eine wöchentliche Fertigungsrate von 6000 Stück beim Model 3 zu erreichen. Danach soll das Tempo rasch weiter erhöht werden. "Wir streben an, die Produktion so schnell wir können auf 10.000 Stück pro Woche auszuweiten", hieß es im Brief an die Aktionäre.

Im abgelaufenen Quartal produzierte Tesla insgesamt 53.339 Fahrzeuge, ausgeliefert davon wurden lediglich 40.768. Gründe für die große Diskrepanz nannte Tesla zunächst nicht. Davon waren nach Unternehmensangaben 18.449 Stück Model 3.

Nur 18.449 Model 3 verließen im letzten Quartal die Fabrik

Konzernchef Elon Musk steht wegen der Produktionszahlen des Models 3 unter großem Druck. Bei dem Projekt hat es seit dem vergangenen Jahr immer wieder Rückschläge gegeben. Das Unternehmen hat wiederholt erklärt, kein frisches Kapital zu benötigen. Einige Analysten gehen dagegen davon aus, dass der Schritt bis Ende des Jahres fällig wird.

Dass Teslas Liquiditätsproblme offenbar größer sind als der Konzern selbst öffentlich zugesteht, wurde zuletzt auch daran deutlich, dass Tesla von seinen Lieferanten rückwirkend (!) deutliche Preisnachlässe für bereits bezahlte Rechnungen einforderte.

Das Model 3 als Hoffnungsträger soll nach dem Willen von Musk eigentlich den Massenmarkt erobern. Doch die von ihm versprochene günstige Version für rund 35.000 Dollar bleibt vorerst ein Phantom. Bislang verließen mindestens 50.000 Dollar und noch teurer ausgestattete Model-3-Variante das Werk.

Kaufprämie in den USA kassieren bislang vor allem die Luxus-Tesla-Käufer

Das ist ärgerlich für die breite Masse der Tesla-Fans in den USA, die mitunter schon 2 Jahre und länger auf ihr Elektroauto warten und mit fortschreitender Zeit Gefahr laufen, gar keine staatliche Kaufprämie mehr zu bekommen. Denn die gibt es in voller Höhe von rund 7500 Dollar nur für die ersten 200.000 ausgelieferten Tesla - und halbiert sich danach jeweils alle sechs Monate, bis sie ganz wegfällt. Tesla hatte unlängst erklärt, die 200.000 E-Autos irgendwann im Jahresverlauf 2018 zu erreichen.

Tesla hatte zuletzt sogar eine rund 78.000 Dollar teure aufgemotzte Version des Model 3 angekündigt und wendet sich damit bewusst an zahlungskräftigere Kunden. Das mag angesichts knapper Kassen Sinn machen - die Gewinnmargen sind am oberen Ende der Preisspanne bekanntlich deutlich höher. Allerdings wird das 2003 gegründete Unternehmen, das noch nie einen Jahresgewinn geschafft hat, an der Börse nach Einschätzung von Analysten so hoch gehandelt, weil Anleger Musk zutrauen, mit seinen Elektroautos aus der Luxus-Nische zu kommen.

Anleger reagierten am Mittwoch zunächst unentschlossen auf den Bericht - die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen geriet nachbörslich in einer ersten Reaktion ins Minus, drehte aber schnell und stand zuletzt mit rund vier Prozent im Plus. Analysten hatten zwar mit weniger Verlust gerechnet, bei den Erlösen konnte Tesla die Erwartungen aber übertreffen.

rei mit dpa