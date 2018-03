Kurssturz an der Nasdaq Tesla bricht ein - Verkehrsbehörde untersucht Unfall mit Model X

Zur Großbildansicht Tesla Tesla Model X: Die US-Verkehrsbehörde untersucht den Unfall

Über viele Jahre war die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen ein Liebling an der Nasdaq Börsen-Chart zeigen, doch nun nehmen Anleger Reißaus: Die Aktie des Elektroautobauers baute am Dienstag ihre Verluste auf knapp 8 Prozent und fiel bis auf 281 US-Dollar zurück. Anfang März hatte die Aktie noch bei 360 Dollar notiert - binnen vier Wochen hat Tesla mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Anlass für den weiteren Kursrutsch inmitten eines Ausverkaufs an der Nasdaq war die Ankündigung der US-Verkehrsbehörde, den tödlichen Unfall eines Model-X-Fahrers zu untersuchen. Am vergangenen Freitag war ein Model X in Kalifornien nach einem Crash in Flammen aufgegangen. Die Verkehrsbehörde National Transportation Safety Board teilte mit, man habe Untersuchungen aufgenommen.

Es sei noch unklar, ob das Fahrzeug im halb-autonomen Modus "Autopilot" unterwegs gewesen sei oder ob der 38jährige Fahrer das Fahrzeug selbst gesteuert habe, hieß es. Zudem sei noch unklar, warum das Fahrzeug Feuer gefangen habe.

Der Kursrutsch bei Tesla vollzog sich parallel zum weiteren Kursrutsch der Facebook-Aktie. Das Netzwerk ist in einen Datenmissbrauch verwickelt. Beide Nasdaq-Schwergewichte sorgten dafür, dass die Technologiebörse am Dienstag im späten Handel um mehr als 3 Prozent einbrach.