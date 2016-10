Und diese Autos stoßen in den kommenden Jahren neu in das Ranking vor:



Ab 2017: Tesla Model 3 (mind. 320 Kilometer)



Noch im Frühjahr 2016 wird Tesla sein Model 3 vorstellen - eine kompaktere Elektrolimousine mit mindestens 345 Kilometern Reichweite. In den Handel kommt das Auto ab 2017 - zu einem kolportierten Preis von rund 35.000 Dollar.