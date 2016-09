Vermutlich erster Unfall mit "Autopilot" in Deutschland Tesla unter "Autopilot" rammt Reisebus auf Autobahn

Zur Großbildansicht REUTERS Unfall mit computergesteuertem Model S auf deutscher Autobahn

25





In Deutschland ist es offenbar zum ersten polizeilich registrierten Unfall mit einem in "Autopilot"-Funktion fahrenden Tesla-Auto gekommen. Bereits am Mittwoch sei das Model S des Elektroautobauers auf der Autobahn A24 auf einen Bus aufgefahren, bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg auf Nachfrage von manager-magazin.de.

Nach Angaben des Fahrers der Polizei gegenüber sei der "Autopilot" eingeschaltet gewesen. Er habe ihn vorschriftsmäßig benutzt und auch seine Hände zum Unfallzeitpunkt am Steuer gehabt, führte die Sprecherin weiter aus.

Gegenüber "heise online" hatte eine Tesla-Sprecherin erklärt: "Wir haben mit unserem Kunden gesprochen, der bestätigt hat, dass der Autopilot einwandfrei funktioniert hat". Er habe gesagt, dass der "Autopilot" nichts mit dem zu tun habe.

Die Polizei, die ebenfalls mit dem Fahrer gesprochen habe, wollte das so gegenüber manager-magazin.de nicht bestätigen. "Wir klären die genaue Unfallursache noch." Warum der "Autopilot" das Model S offenbar nicht sofort abbremste und so die Kollision verhinderte, werde nun geprüft, sagte die Sprecherin.

Laut Polizei sei der Tesla am Mittwochnachmittag in Höhe des Rastplatzes Gudow auf einen dänischen Reisebus aufgefahren, als dieser bei der Fahrt in Richtung Hamburg nach dem Überholen auf die rechte Spur wieder einscheren wollte. Dass der Bus den Tesla womöglich seitlich gerammt habe, davon könne keine Rede sein, sagte die Sprecherin weiter.

Seite 1 von 2 1. Teil: Tesla unter "Autopilot" rammt Reisebus auf Autobahn

Tesla unter "Autopilot" rammt Reisebus auf Autobahn 2. Teil: Warum konnte der Autopilot die Kollision nicht verhindern?

Alle Artikel und Hintergründe zu Tesla

Mehr manager magazin Zur Startseite