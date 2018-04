Kursabsturz nach Blog-Berichten Tesla verfehlt offenbar erneut Produktionsziel beim Model 3

Es wäre nicht das erste Mal - Tesla hat das selbst gesteckte Produktionsziel für sein Model 3 offenbar erneut verfehlt. Mehrere Branchenblogs zitierten am Montag aus einer E-Mail von Firmenchef Elon Musk an Mitarbeiter des Konzerns, wonach kürzlich die Marke von 2000 Fahrzeugen in der Woche übertroffen worden sei.

Eigentlich hatte Tesla zuletzt angestrebt, dass bis Ende März 2500 Autos vom Typ Model 3 wöchentlich vom Band laufen. Allerdings wäre die in den Blogs genannte Zahl immer noch deutlich besser als die des Schlussquartals 2017, als im gesamten Zeitraum 2425 Model-3-Autos hergestellt wurden.

Das Model 3 gilt unter Experten für Tesla als Schlüsselprodukt für die langfristige Profitabilität. Die Limousine ist deutlich günstiger als etwa das Model S. Tesla hatte das Produktionsziel in der Vergangenheit bereits mehrfach verschieben müssen und war damit den Investoren den Beweis schuldig geblieben, dass das Unternehmen Elektroautos in großen Stückzahlen ohne größere Probleme in Serie produzieren und rechtzeitig auf den Markt bringen kann.

Das ist angesichts anderer Negativschlagzeilen um Tesla nicht unerheblich. Denn der Autobauer verzehrt viel Geld mit dem Aufbau der Massenproduktion des Model 3: 480.000 Dollar stündlich, wie Analysten unlängst errechnet hatten.

Aktie geht mit dicken Verlusten aus dem Handel

Tesla lehnte eine Stellungnahme zu den Blogbeiträgen ab. Die Produktionszahlen sollen offiziell in dieser Woche vorgelegt werden. Die Aktie des Unternehmens notierte am Montag an der New Yorker Börse zwischenzeitlich 8 Prozent im Minus und war dann mit einem Minus von etwa 5 Prozent aus dem Handel gegangen.

Tesla-Chef Elon Musk hatte sich zudem einen makabren April-Scherz erlaubt. In überzeichneter Form hatte der Manager auf Twitter in Bild und Schrift über die Pleite seines Unternehmens gewitzelt. Einige Anleger fanden dies offenbar alles andere als lustig. Die Aktie von Tesla litt zuletzt auch unter einer Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's sowie einem tödlichen Unfall mit einem Tesla in Kalifornien.

Bei dem Unfall in Kalifornien kam ein Apple-Ingenieur auf gerader Strecke ums Leben. Der Autopilot seines Model X war zum Zeitpunkt des Unfalls eingeschaltet. Tesla behauptet, der Fahrer habe Warnungen vor einem Betonpoller ignoriert und die Hände wenige Sekunden vor dem Unfall nicht am Steuer gehabt. Der Bruder des Verunglückten berichtete dem TV-Sender ABC, dass der Ingenieur sich vor dem Unfall über mögliche Fehlfunktionen seinen Autopiloten beschwert habe, der Tesla-Händler habe aber nichts feststellen können.

