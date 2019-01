Elon Musk will verringerten Steuerzuschuss abmildern

Bei Tesla läuft die Produktion des Hoffnungsträgers Model 3 nach anfänglichen Problemen immer besser. Für die Investoren offenbar aber nicht gut genug. Auch senkt Elon Musk ab sofort die Preise für jedes Modell, um die ab 1. Januar halbierte steuerliche Förderung abzufedern. Beides missfällt den Anlegern, die Aktie von Tesla gibt um 8 Prozent nach.

12





Der Elektroautopionier Tesla senkt in den USA die Preise für seine Fahrzeuge. Kunden können ab sofort das Model S, Model X und vor allem auch den Hoffnungsträger Model 3 um 2000 Dollar günstiger erwerben. Tesla will damit die seit dem 1. Januar auf 3750 Dollar halbierte Steuervergünstigung beim Kauf eines Tesla-Elektroautos zumindest teilweise auffangen, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag mit.

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an - auch weil die in derselben Mitteilung verkündeten Auslieferungszahlen die Investoren offenbar nicht zufrieden stellten. Die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen rutschte zunächst um weitere 8 Prozent ab.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen von Elon Musk im vierten Quartal 90.700 Elektroautos ausgeliefert, davon 63.150 Model 3. Das ist im Vorjahresvergleich nahezu eine Verdreifachung. Analysten der Wall Street hatten im Schnitt hier aber 64.900 ausgelieferte Model 3 erwartet, berichtet der TV-Sender CNBC.

Im Gesamtjahr 2018 konnte Tesla 245.240 Elektroautos verkaufen und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Allein 145.000 davon waren Model 3.

Was den Investoren nebst angekündigten Preissenkungen offenbar auch missfiel: Tesla steigerte im vierten Quartal zwar die Produktion auf 86.555 Fahrzeuge, ein Plus von 8 Prozent zum dritten Quartal. Auch beim Model 3 legte Tesla gegenüber Q3 um 13 Prozent auf 61.394 Einheiten zu. Dies sei mit Blick auf den wöchentlichen Output von 5000 Model 3 im dritten Quartal aber keine Verbesserung, monierten Analysten.

Lesen Sie auch: Tesla blieb 2018 auf 3000 Model 3 sitzen

Bereits am letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel hatte die Aktie von Tesla nachgegeben. Händler begründeten dies mit einem Bericht, dass der Elektroautohersteller rund 3000 Model 3 hatte nicht ausliefern können. Tesla hatte auf die Meldung zunächst nicht reagiert.

Nun teilte das Unternehmen mit, dass Ende des vierten Quartals 1010 Model 3 und rund 1900 Fahrzeuge des Typs Model S und Model X nicht ausgeliefert werden konnten. Die Fahrzeuge sollen nun Anfang des ersten Quartals 2019 ihre Käufer erreichen. Tesla betonte in diesem Zusammenhang: "Unsere Lagerbestände sind nach wie vor die niedrigsten in der Automobilindustrie."