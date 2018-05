Tesla trotz Problemen in Kalifornien erfolgreich Model 3 hängt in der Heimat 3er-BMW und Mercedes C-Klasse ab

Zur Großbildansicht DPA Model 3, Tesla-Chef Elon Musk

9





Für Tesla und sein Massenmarkt-Auto Model 3 läuft es derzeit nicht wirklich rund. Produktionsprobleme, Kritik von Testern - und dazu reichlich Medienberichte über Unfälle mit Fahrzeugen des kalifornischen Herstellers. Etwas in den Hintergrund gerät da eine Mitteilung des kalifornischen Autohändlerverbandes CNCDA, wonach das Unternehmen von Elon Musk einen Achtungserfolg auf dem Heimatmarkt erzielt hat. Den Zahlen zufolge ist das Model 3 zum beliebtesten Premium-Mittelklassewagen in dem Westküstenstaat Kalifornien avanciert - vor der Mercedes-C-Klasse von Daimler Börsen-Chart zeigen und dem 3er von BMW Börsen-Chart zeigen .

Das Model 3 kam im ersten Quartal trotz Produktionsengpässen auf 3723 verkaufte Exemplare und einen Marktanteil in dem Segment von 14,3 Prozent. Dahinter folgt die C-Klasse mit 3323 Wagen (12,7 Prozent) und der 3er-BMW mit 3260 Autos (12,5 Prozent).

25





Der Erfolg vor der Haustür zeigt, dass Musk offenbar prinzipiell in der Lage ist, den lautstark angekündigten Nahkampf mit den deutschen Luxus-Konkurrenten erfolgreich zu führen. Zumal Kalifornien als Trendmarkt gilt, von dem sich Käufer in anderen Gegenden anstecken lassen.

Tesla Börsen-Chart zeigen selbst vermittelt den Eindruck, das dies bereits geschieht. Zuletzt hatte das Unternehmen eine Grafik verbreitet, nach der das Model 3 in den gesamten USA auf dem Sprung an die Spitze in dem Mittelklasse-Segment ist.

Im April lag demnach die C-Klasse nur noch knapp vorn, den 3er-BMW hatte der Tesla der Darstellung zufolge bereits überholt. Eine Quellenabgabe für die Zahlen blieb Musks Unternehmen allerdings schuldig.

Folgen Sie Nils-Viktor Sorge auf twitter @NilsViktorSorge folgen

Ein echtes Massenmodell ist der kleinste Tesla damit auch noch lange nicht. Insgesamt wurden in Kalifornien im ersten Quartal 487.741 Autos zugelassen. Auch zusammen mit den anderen Fahrzeugen Model S und Model X kommt Tesla in dem Bundesstaat nur auf einen Marktanteil von 1,5 Prozent.

Damit liegt die Musk-Firma hinter BMW und Mercedes (beide 3,3 Prozent), die jeweils aber viel mehr Modelle anbieten. Die günstige Version des Model 3 für 35.000 Dollar kommt wegen der Produktionsprobleme allerdings erst später zu den Kunden.

Gleichwohl zeigt die Statistik, dass Kalifornien eine starker Markt für Elektroautos ist. Plugin-Hybride und rein batterieelektrische Autos erreichten im ersten Quartal zusammen einen Marktanteil von 5,6 Prozent (jeweils 2,8 Prozent). In Deutschland kommen diese Fahrzeugtypen zusammen lediglich auf etwa 2 Prozent.