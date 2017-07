"Serienfertigung" des Model 3 startet Von wem Tesla jetzt Gefahr droht

Zur Großbildansicht DPA Eher Vorserie als Serie: Elon Musk erwartet jetzt eine sechsmonatige "Höllentour" bei der Produktion des Model 3

Deutschlands Autobauer stecken tief im Diesel-Schlamassel, der E-Auto-Rivale aus Kalifornien trumpft auf und greift mit dem Model 3 erstmals auch im Massengeschäft an. Doch Vorsicht ist geboten: Die Tesla-Story ist nicht so makellos, wie sie scheint. Gefahr droht Elon Musk ausgerechnet von einem Deutschen.

Die deutsche Autoindustrie hat allen Grund, sich in tiefer Ergebenheit und Dankbarkeit vor Teslas Elon Musk zu verneigen: Bis Freitagnacht war Deutschlands einstige Vorzeigebranche in Sachen Dieselkrise noch von einem medialen Fettnapf ("Audi tauscht halben Vorstand aus") zum anderen ("Bosch beteiligt an Abgasskandal") geschlingert, da kam pünktlich zum Samstagmorgen-Brunch endlich die Erlösung.

Mitten in der Nacht nach deutscher Zeit wurden in Kalifornien 30 handgefertigte Exemplare von Teslas lang erwartetem Model 3 an ebenso viele Werksangehörige ausgeliefert und die Schmach Deutschlands hatte ein Ende - zumindest medial und vorübergehend. Bei Tesla Börsen-Chart zeigen dagegen ist es anders herum. Dort hat der Ärger gerade erst begonnen.

Seit Samstag verdrängen Musk und seine 30 batteriebetriebenen Vorserienmodelle die Herren Müller, Zetsche und Krüger sowie ihre Heere von Defeat-Device-bestückten Dieselfahrzeuge aus den Schlagzeilen. Was die Herren und ihre PR-Berater ausnahmsweise mal vollinhaltlich begrüßen dürften. Eine kurze Atempause für die Sorge, dass Dieselgate und Car-Kartell den Ruf der Marke "Made in Germany" weltweit und dauerhaft beschädigen könnten.

Sogar in Deutschland stand es schlagzeilenmäßig am Sonntag 3:1 für Musk und seine 30 Autos, obwohl uns Wolfsburg, Stuttgart und München in jeder Hinsicht näher liegen als Fremont, Kalifornien. Selbst "Bild" sprach ausnahmsweise nicht zuerst mit dem Toten, sondern "fuhr das begehrteste Auto der Welt." Mit im Bild: "Bild"-Reporter Hauke Schrieber, demütig kniend vor Elon Musks neuester Wundertat, dem Model 3. Was soll's, dass es vorher bei der zehnminütigen Probefahrt hieß: "Fotografieren streng verboten. Mögliche Macken dieser ersten Autos, die hier in Fremont vom Band rollen, sollen nicht um die Welt gehen."

Von wegen Serienfertigung - beim Model 3 hat eher die Vorserie begonnen

Schon die Plattitüde mit dem "vom Band rollen" war überrissen. "In der Anfangszeit werden die Fahrzeuge fast vollständig handgefertigt sein", sagte Gartner-Analyst Mike Ramsey meinem Kollegen Alan Ohnsman bei "Forbes". Vermutlich deshalb waren bei der Tesla-Feier auch keine Pressekameras in den Werkshallen erlaubt. Nichts war es mit dem obligatorischen Schuss auf die neuen Autos, die beim feierlichen Produktionsanlauf durch einen lichtüberströmten Endabnahmetunnel rollen, hinauf auf wartende Laster und dann ab zum Händler.

Teslas angebliche Serienfertigung läuft im Kriechgang. Ganze 50 Autos wurden gebaut, seit am 7. Juli das erste "Serienfahrzeug" des Model 3 vorgestellt wurde. In einer ordentlich laufenden Serienfertigung rollen etwa 50 Autos pro Stunde vom Band.

Was bei Tesla momentan passiert, kennen Automobilexperten unter dem Begriff "Vorserie". Das ist eine durchaus wichtige Phase für einen von Anfang an mackenfreien Produktionsbeginn. Nur eben vorher.

Vor einigen Wochen saß ich mit Wolfgang Ziebart zusammen, Europas Anti-Musk. Ziebart arbeitet zurzeit intensiv an der Vorserie des Jaguar i-Pace, ein Elektroauto, das Ziebart wenn nicht als "Tesla-Killer", dann doch als "Tesla-Bezwinger" verstanden haben will. Der 66-Jährige ist kein Auto-Novize wie Musk. Er war Entwicklungschef bei BMW Börsen-Chart zeigen, ging dann zu Continental Börsen-Chart zeigen, war Chef des Chipherstellers Infineon Börsen-Chart zeigen, bis ihn der Magnetismus des Autogeschäfts zu Jaguar zog.

Warum sich Jaguar mit dem i-Pace mehr Zeit lässt als Tesla

Ziebarts i-Pace wurde, ähnlich wie Teslas Model 3, 2013 geboren, bei einem Abendessen mit Jaguar-Chef Ralf Speth. Die Prototypen des i-Pace wurden ziemlich zeitgleich mit denen des Model 3 fertig, im Februar dieses Jahres. Warum kann der Tesla jetzt "vom Band" laufen, während man sich Jaguar bis "Anfang 2018" (so die offizielle Sprachregelung) Zeit lässt?

Ziebart erklärt, welche Arbeiten bei einem professionellen Autobauer in dieser Phase noch anstehen: "Ungefähr ein Jahr vor Produktionsanlauf ist der Prototyp fertig, ein Fahrzeug, das vollständig aus Serienteilen besteht. Dann gibt es etwa 3000 verschiedene kleine Punkte, die alle für sich genommen keinen Grund dafür darstellen, das Fahrzeug nicht anlaufen zu lassen. In Summe erreicht es aber nicht die Qualität, die der Kunde erwartet. Man muss nun in unglaublicher Detailarbeit diese 3000 Punkte abarbeiten. Hier passt das Teil nicht richtig, hier kommt es nicht so aus dem Werkzeug heraus, wie es eigentlich sollte, hier ist etwas wellig, das gerade sein sollte. Nicht jedes Problem ist mit dem ersten Schuss zu lösen, deshalb dauert es einfach die entsprechende Zeit."

Wenn's nicht klappt, sind halt die Tesla-Zulieferer schuld

In der Autoindustrie werden die während dieser Zeit hergestellten Fahrzeuge später eingestampft. Bei Tesla wurden sie vor laufender Kamera ausgeliefert. Und Tesla steht vor einem weiteren Problem: Das Unternehmen habe eine halbe Million Vorbestellungen, sagte Elon Musk bei der Feier. Ursprünglich hatte er vollmundig schon für 2018 eine Jahresproduktion von 500.000 Einheiten angekündigt. Beim Festakt für sein Model 3 relativierte er das Ziel dann etwas in "hoffentlich 10.000 Autos pro Woche Ende 2018".

Falls das nicht klappen sollte, hat Musk die Schuldigen schon ausgemacht: die bösen Zulieferer. Die rund 10.000 Einzelteile des Model 3 kämen zu zwei Dritteln aus Nordamerika "und der der Rest aus allen Ecken der Welt", so Musk. Und man wisse ja, alle Räder stünden still, wenn der Lieferant nicht will.

